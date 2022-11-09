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“携手构建网络空间命运共同体精品案例”亮相乌镇世界互联网大会

2022年11月09日08:55 | 来源：人民网－人民日报
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本报嘉兴11月8日电  （记者金歆、窦瀚洋）8日下午，2022年世界互联网大会乌镇峰会举行“携手构建网络空间命运共同体”实践案例发布展示活动，12项精品案例正式亮相。

自2021年起，世界互联网大会每年组织开展“携手构建网络空间命运共同体”实践案例征集活动。今年5月以来，活动向各方发起案例征集，国际组织、互联网企业、技术社群、科研机构等各方主体热情参与，共申报实践案例200余项。案例内容广泛涵盖网络基础设施、网上文化交流、数字经济创新、网络安全保障、网络空间国际治理等领域，覆盖了100多个国家和地区。

经过全球20余名各领域知名专家组成的评审委员会精心评选，最终由敦煌研究院、国家计算机网络应急技术处理协调中心、中兴通讯股份有限公司等12个机构选送的“数字敦煌”“CNCERT网安事件处置合作”“5G基础设施和数据内生安全的国际化实践”等12个理念契合度高、国际影响力大、社会价值突出、展现形式丰富的项目入选。

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 04 版）

(责编：艾雯、徐祥丽)

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