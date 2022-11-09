人民网格拉马杜11月7日电 （记者毕梦瀛）当地时间6日，第 34 届格拉马杜国际旅游博览会在巴西南部城市格拉马杜圆满落幕。拥有30余年历史，作为拉美地区最重要的旅游博览会之一，本届为期3天的博览会今年吸引了来自国内外2700 多个展商，参展商数量较与去年相比增长近60%，约1万2千名旅游业相关人士参与各项活动，较去年增长56%。

前来参观展会的阿尔维斯来自阿根廷一家旅行社的工作人员，她举着手中六个不同的布袋解释道，里面装满了各地的旅行信息宣传册，收获满满。“线下面对面的交流更好地加深了我们彼此的连结，看到如此之多来自各地的旅游业从业者相聚于此，十分鼓舞人心，相信世界旅游业一定终将走出疫情的冲击。”

阿尔维斯欣喜地赶往阿根廷展台，这是会场最大展台之一，激情四射的探戈舞表演刚刚结束，引来围观观众阵阵不断的掌声。阿根廷旅游推广局索萨对媒体表示，“巴西是我们重要的旅游市场，两国在旅游业方面的合作充满无限可能。我们来到这里延续彼此的伙伴关系，并为未来合作探索新的成果。”

出席该博览会的乌拉圭国家旅游局局长鲍迪安指出，2022年上半年，乌拉圭接待了超过90万游客，为该国带来收入6.5亿美元。今年1至6月，14.1万巴西人抵达乌拉圭，与疫情前相比，游客人数有所增加，但要想恢复到2019年22万巴西游客的水平还有一段距离。为吸引国际游客，乌拉圭正在推出多项举措增强空中连通性，对外国游客实施优惠的退税政策，以及加强在乌旅游体验的多样性，此次国际博览会正是向国际游客宣介乌拉圭旅游的重要平台。

除了巴西游客熟知的欧洲、拉美目的地国以外，科特迪瓦驻巴西大使迪亚穆特内也特意从首都巴西利亚飞来格拉马杜亲自为本国旅游做推广宣介。迪亚穆特内告诉本报记者，位于非洲西部的科特迪瓦具有丰富的沙滩、生态、娱乐与贸易等旅游资源。科特迪瓦十分重视发展旅游业和开发旅游资源。除拥有美丽的自然风景外，科特迪瓦全国有60多个民族，外国侨民人口约占全国总人口比例较高，文化丰富多样，包容性强。他希望通过此次博览会让巴西和更多的国际游客了解科特迪瓦，欢迎他们到科旅游、投资。

甘蔗酒卡莎萨、红酒、木薯粉、咖啡、蜂蜜、各类精美的手工艺品……“体验巴西乡村”展台吸引了不少观众驻足。观众一边品尝着农产品，一边聆听工作人员为其介绍产品产地背后的故事。“体验巴西乡村”项目主要由旅游部和农业部于2020年联合发起，旨在支持和促进该国农村地区的旅游业发展。推广与旅游相关的家庭农业产品和服务，为游客提供创新体验，使巴西旅游产品多样化的同时，并在乡村经济发展做贡献。

项目面向各地公开征集具有当地特色的乡村旅游线路方案，农业部、旅游、及合作高校等机构将对农村小生产者、餐饮住宿业人员、手工艺品制造者等相关人员进行旅游产品商业化、市场化等方面的培训指导与技术支持。展台工作人员丹妮拉认为，该项目帮助当地居民了解旅游市场以及重视当地文化的重要性。希望本次博览会不仅能对已存在的旅游线路起到宣传作用，同时也能让更多人了解“体验巴西乡村”，带动巴西乡村旅游发展。

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