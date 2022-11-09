人民网里约热内卢11月8日电 （记者毕梦瀛）当地时间11月7日，中国驻圣保罗总领馆与圣保罗州教育厅共同举办“我身边的中国”绘画比赛颁奖暨儿童图书捐赠仪式。陈佩洁总领事、圣保罗州社会基金会主席、州长夫人加西亚、州教育厅厅长阿尔格雷斯、州国际关系厅副厅长德梅内泽斯及获奖师生代表等120余人参加活动，活动线上线下同步举行。

陈佩洁总领事致辞表示，文化交流文明互鉴是友谊的桥梁与进步的动力，中巴文化各具特色，举办绘画比赛、捐赠儿童图书正是持续交流互鉴，让先辈开创的中巴友好在孩子们心中扎根并传承下去。本次参赛的382件作品件件精彩，年轻人以敏锐观察、细腻情感和精湛技艺表达着对中巴友好的祝福。期待同学们再接再励，继续以画笔等多种方式讲述中巴友好故事，争做中巴友好小使者，促进两国人民相知相亲。

加西亚夫人感谢总领馆对州教育事业的关心与投入，称赞每位参赛同学都是获胜者。加以其访华时亲眼所见及曾读过的中国儿童图书，称赞中国儿童文学所蕴含的高尚道德价值观对于青少年成长的积极意义，相信总领馆捐赠的儿童图书将为本地青少年的梦想插上翅膀，并希望青年一代都要争取去中国亲身感受。

阿尔格雷斯厅长表示，中国绵延千年的传统历史文化令人钦佩敬仰，中国重视教育发展的成功经验值得推崇借鉴。中巴经贸伙伴关系稳健增长、成果丰硕的同时，双方教育、文化合作交流也日益升温。州教育厅与总领馆的持续合作为本地学生创建走近和感知中国、展示所学所悟的重要窗口，更为推动州教育事业发展作出重要贡献。

陈佩洁总领事与加西亚夫人现场共同签署了儿童图书捐赠协议。此次总领馆向圣保罗州教育厅捐赠多种葡语译本中国儿童图书，共计1200本。圣保罗州立大学孔子学院在活动现场举办了中国文化工作坊，书法、剪纸等互动文化体验项目受到师生和家长们的热烈欢迎和参与。

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