新华社埃及沙姆沙伊赫11月8日电（记者段敏夫 陈梦阳）联合国气候变化大会正在埃及沙姆沙伊赫举行，中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民8日在出席相关活动时表示，中国政府高度重视应对气候变化工作，愿与国际社会一道推动全球气候治理。

当天，世界银行就其发布的《中国国别气候和发展报告》举行边会活动，赵英民出席活动并致辞。赵英民表示，气候变化是全人类共同面临的挑战和危机，中国政府高度重视应对气候变化工作，实施积极应对气候变化的国家战略，坚定不移走生态优先、绿色低碳的发展道路。为落实“双碳”目标，中国成立了碳达峰碳中和工作机构，明确了“双碳”工作顶层设计，制定出台了包括能源、工业、交通运输等重点领域的实施方案，碳达峰碳中和“1+N”政策体系构建完成。

赵英民指出，2012年至2021年这十年间，中国以年均3%的能源消费增速支撑了平均6.6%的经济增长，单位GDP二氧化碳排放下降约34.4%，单位GDP能耗下降26.4%，累计节约14亿吨标准煤。中国将碳市场视为气候政策的重要工具，积极推动全国碳排放权交易市场建设。2021年7月16日，全国碳市场正式启动上线交易，年覆盖温室气体排放量45亿吨，成为全球最大的碳市场。一年多来，市场运行总体平稳有序，市场机制作用初步显现。

中国作为最大的发展中国家，需要兼顾经济发展和气候治理。世界银行东亚太平洋地区执行经理塞巴斯蒂安·埃卡特认为，完成这些目标确实面临空前挑战，但是也将带来新的机遇。英国经济学家尼古拉斯·斯特恩也指出，相信中国会在全球气候治理中发挥重要作用。

赵英民表示，中国与联合国、国际金融机构保持着良好的交流合作，积极应对气候变化。中国愿与国际社会一道，推动《巴黎协定》全面、平衡、有效实施，为共建公平合理、合作共赢的气候变化全球治理体系不断贡献中国力量、中国智慧、中国方案。

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