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解振华：发达国家应提出适应资金翻倍路线图

2022年11月09日08:17 | 来源：新华网
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新华社埃及沙姆沙伊赫11月8日电（记者姚兵 沈丹琳）习近平主席特别代表、中国气候变化事务特使解振华8日表示，发达国家应尽快兑现1000亿美元承诺，并提出适应资金翻倍路线图，增进南北互信和行动合力。

解振华是在《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十七次缔约方大会（COP27）世界领导人峰会国别发言中作出上述表述的。解振华说，今年极端天气频发，世界各大洲多地损失严重，能源及粮食等危机显现，气候变化进程面临严峻挑战。多边主义、团结合作始终是走出困境的必由之路，“共同但有区别的责任”原则、自主贡献机制依然是战胜挑战的必然选择。今年是《公约》达成30周年，《巴黎协定》已步入全面实施阶段，COP27肩负着守卫《公约》原则共识、推动各方务实行动的重要使命。

解振华表示，中方一直以持续的务实行动积极应对气候变化。前不久，中国共产党第二十次全国代表大会胜利闭幕，进一步坚定了中方走绿色发展道路的决心，中方坚定落实碳达峰碳中和目标愿景、积极参与全球气候治理的决心和立场不会后退，更不会改变。

解振华说，面临气候变化挑战，人类是命运共同体。中方希望COP27聚焦落实，发达国家应率先切实提高减排力度，大幅提前实现碳中和，并在发展中国家最为关心的适应和资金问题上取得实质性成果。

“我们呼吁各方重信守诺，切实履行承诺和义务，携手推动《巴黎协定》行稳致远。我们希望发达国家尽快兑现1000亿美元承诺，并提出适应资金翻倍路线图，增进南北互信和行动合力，”解振华说，“我们愿与各方一道，坚持多边主义，共建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，为应对全球气候变化挑战作出更大贡献！”

(责编：艾雯、徐祥丽)

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