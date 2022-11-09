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瑞典首相：将满足土耳其就瑞典“入约”提出的所有条件

2022年11月09日08:16 | 来源：新华网
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新华社安卡拉11月8日电（记者熊思浩）正在土耳其访问的瑞典首相克里斯特松8日表示，瑞典将在反恐方面“采取重大步骤”，以满足土耳其提出的批准瑞典加入北约的所有条件。

克里斯特松当天在安卡拉与土耳其总统埃尔多安举行闭门会谈。克里斯特松在会谈后的联合记者会上说，他与埃尔多安进行了一次“积极的”会谈。瑞典将全面落实今年6月底在西班牙马德里签署的三方备忘录，并将于今年年底和明年年初在反恐立法领域“采取重大步骤”。瑞典已将库尔德工人党等组织列入恐怖组织名单，瑞典新政府愿支持土耳其对这些组织进行打击。

埃尔多安在记者会上说，土耳其对瑞典新政府表示将履行三方备忘录感到高兴，希望在全面满足备忘录中的各项条件后，瑞典将成为北约新成员。

瑞典和芬兰今年5月申请加入北约，但遭到土耳其的反对。经过多轮谈判，土耳其、瑞典、芬兰6月底签署备忘录，确认土耳其同意支持瑞典和芬兰加入北约，瑞典和芬兰将不支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”，并同意解除向土耳其出口国防设备的限制。

按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入北约。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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