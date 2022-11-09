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“理想的合作交流平台”

本报记者  周  輖
2022年11月09日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国国际进口博览会为阿中两国提供了理想的合作交流平台，让我们不断看到新的机遇。”阿联酋驻华大使阿里·扎希里日前在接受本报记者采访时表示，正在举办的第五届进博会不仅是中国构建新发展格局的窗口，也是中国推动贸易和投资自由化便利化的有力证明，为全球经贸合作增添动力。

　　中国是阿联酋最大的贸易伙伴，阿联酋则是中国在中东和北非地区最大的非石油贸易伙伴。据统计，2012年至2021年，中阿两国间非石油贸易增长78.5%，去年非石油贸易额超过600亿美元。“我们期待这一数字继续增长，进博会是促进这一增长的重要平台之一。”扎希里说，阿方一直重视开放市场所带来的机遇，每年都有大量企业积极参加进博会。“近些年来，阿联酋企业在创新科技等领域取得不少成绩，通过进博会平台，我们的企业可以寻找到更多商机。”

　　“阿联酋同中国一样，是开放和全球化贸易的受益者。”扎希里表示，当前国际局势中不稳定、不确定、不安全因素上升，粮食安全、能源安全、经济增长放缓等成为各国共同关切的问题。面对前所未有的挑战，必须重申多边主义和国际合作。“作为2022至2023年度联合国安理会非常任理事国之一，我们将同中国以及其他国家一道，以巨大的决心和努力，为国际社会的和平与繁荣作出新贡献。”

　　“过去10年，中国取得了令人瞩目的发展成就。”扎希里表示，中国的持久繁荣归功于中国共产党的坚强领导，中共二十大报告提出要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，这与阿联酋重视创新发展的方略相契合，“阿中相互尊重和信任，互利合作不断深入，两国关系已成为全球合作的典范。”

　　2013年，中方提出“一带一路”倡议。作为重要沿线国家，阿联酋积极响应，已成为中国推进“一带一路”建设的重要合作伙伴。“共建‘一带一路’连接起了沿线国家，致力于实现共同发展繁荣，取得了累累硕果。”扎希里说，面向未来，阿方希望与中方在共建“一带一路”框架下，进一步拓展科技创新、数字经济、能源安全、应对气候变化等各领域合作，推动两国全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月09日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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