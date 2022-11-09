全炳瑞

举办进博会是中国主动向世界开放市场的重大举措，彰显了中国扩大开放、维护多边贸易体制的决心。在保护主义抬头、经济全球化遭遇逆流的背景下，各国应携手合作，共同捍卫自由贸易，共同维护和践行多边主义

中国是全球最大的消费市场之一，很多跨国企业也把重要生产基地设在中国。2018年至今，中国连续5年举办进博会，在全球引起广泛关注。世界经济正面临下行压力加大、需求不振、供应链不稳定等诸多挑战。进博会搭建的平台为各国企业提供了广阔商机，为各方发展增添了重要动力。

中国统筹推进疫情防控和进博会筹备工作，采取有效措施提高各方参加进博会的便利度。5年来，进博会办展水平不断提高，展出的产品和服务变得更加丰富，充分反映了各国各方对进博会的高度重视。韩中两国地理相邻，经济互补性强，参加进博会可以为韩国企业进一步开拓中国市场、加强对华合作创造新机遇。

举办进博会是中国主动向世界开放市场的重大举措，彰显了中国扩大开放、维护多边贸易体制的决心。新时代的中国实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，以更大力度推动国际合作，与世界各国共谋发展、共促繁荣。根据中国商务部的统计数据，今年1至9月，中国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，同比增长15.6%。从来源地看，德国、韩国、日本、英国实际对华投资分别增长114.3%、90.7%、39.5%和22.3%。这充分说明各国企业持续看好中国经济发展前景，中国不断优化的营商环境具有强大吸引力。

当前，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国消费市场规模不断扩大，将为各国企业带来越来越多发展机遇。中国着力推进高质量发展，将持续为世界经济复苏提供动能。在保护主义抬头、经济全球化遭遇逆流的背景下，各国应携手合作，共同捍卫自由贸易，共同维护和践行多边主义。

（作者为韩国中国经济金融研究所所长）

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)