第五届中国国际进口博览会上，处处可见绿色低碳元素。在国家会展中心（上海）附近，进博会吉祥物“进宝”的绿色雕塑憨态可掬，喜迎八方来客；进博会展馆内，不少企业特意将展台的主色调选为绿色，突出低碳环保理念。

打造“零碳进博”是本届进博会的办展理念。开放共享的进博会通过其独特的平台效应，吸引大批体现绿色环保、可持续发展理念的产品首发、首秀、首展，聚集众多提供绿色创新技术、零碳解决方案的参展商，为建设一个清洁美丽的世界带来重要合作机遇。

展示成果——

“进博会是推动全球可持续发展的最好平台”

本届进博会的各大展区内，有关绿色低碳的新技术、新产品、新服务琳琅满目。技术装备展区的低碳新能源及环保技术专区以“低碳发展，绿色复苏”为主题，吸引了40余家展商，参展面积超1.4万平方米。

从一棵树到一件以木浆为原料的衣服需要几个步骤？芬兰芬林集团的展台从低碳环保的新品成衣说起，展示了北欧森林工业的一体化生产和服务等解决方案。“今年，我们是首次独立参加企业展。”芬林集团亚太区总裁宋望球表示，“选择独立参展，源于我们对中国市场的信心和继续开拓中国业务的强烈愿望。”

德国材料制造商科思创公司是第二次在低碳新能源及环保技术专区参展。科思创公司集中展示了未来出行、清洁能源、绿色建筑和低碳生活等4个领域的最新材料技术成果，并打造了“碳中和展台”。“进博会是推动全球可持续发展的最好平台。”科思创首席执行官施乐文说，科思创公司希望通过展示更具创新性和可持续的材料，提升公众对循环经济和碳中和的认知。

连续5年参展的美国3M公司今年带来了全球首发的保暖新材料，80%的原料来自循环再生材料，还同时展出了一款由100%植物纤维可回收材料制成的百洁布。“中国宣布将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。中国实现‘双碳’目标的坚定决心为我们创造了巨大的发展机遇。”3M公司全球资深副总裁丁泓禹说。

坚持创新——

“与合作伙伴携手开拓更广阔的发展空间”

本届进博会开幕以来，德国工业巨头蒂森克虏伯集团的展位一直很繁忙，咨询商洽人员不断。蒂森克虏伯集团已与多家中国企业签约，就风电、氢能、能源多元利用及化工领域合作等达成协议。“中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，更加追求创新驱动的绿色发展。中国市场在诸多领域已成为全球最具竞争力、需求最旺盛的市场之一。”蒂森克虏伯集团相关负责人高岩表示，“集团这些年在中国实现快速发展，得益于中国的对外开放政策。我们希望凭借自身技术优势和实践经验，更好地满足中国市场和中国客户需求。”

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源。在韩国现代汽车集团的展台中央，一套氢燃料电池系统十分引人注目，旁边一同展出的是搭载这套系统、专门为中国市场打造的氢燃料电池车NEXO中国版。

这是现代汽车集团第五次参加进博会，现代汽车已连续4年成为参展面积最大的汽车品牌。通过进博会，现代汽车从参展商变为投资商，将展品变成商品。去年初，现代汽车集团在广州开发区建立了集团首个氢燃料电池系统研发、生产、销售基地；去年10月，集团在上海建立了海外首个数字化智能研发中心——前瞻数字研发中心；今年4月，NEXO中国版正式获得北京新能源牌照，并在进博会上与观众见面。

“我们看好中国市场，将继续投资中国。”现代汽车集团相关负责人李赫埈表示，希望通过先进的氢能技术和商业化经验，将氢能解决方案落地中国，全力推动集团在华业务发展，助力中国早日实现“双碳”目标。

法国核能企业法马通也是参加了5届进博会，年年有签约。本届进博会期间，法马通与中核、中广核集团旗下多个公司和电站签订了设备和服务供应协议及燃料组件供应协议备忘录。“我们愿借进博会平台，与合作伙伴携手开拓更广阔的发展空间。”法马通相关负责人方玮说，“我们看好中国核电市场的发展潜力，愿与中方合作伙伴一起继续助力中国绿色低碳发展。”

共享机遇——

“中国市场展现出巨大发展潜力”

中共二十大报告提出，尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。参加进博会的企业界人士高度评价中国生态文明建设成就，纷纷表示愿继续助力中国生态文明建设。

法国施耐德电气公司的展台展示其在无锡工厂的图片，这座工厂是公司创新绿色供应链建设的具体实践。通过5G赋能，工厂生产线能根据客户需求快速调整布局，智能制造和数字化达到较高水平。施耐德电气全球执行副总裁尹正说：“中国的制造业正显现出绿色低碳和产业升级两大趋势，这给施耐德电气在中国发展拓展了新的空间。”

巴西淡水河谷公司相关负责人谢雪表示：“淡水河谷公司作为世界上最大的采矿企业之一，将积极承担责任，引领采矿行业实现碳中和。”谢雪说，本届进博会上，公司重点展示了为实现可持续发展目标而采取的行动，中国制造的零排放设备正助力淡水河谷公司实现2050年前净零排放的目标。

在技术装备展区，连续5年参展的美国艾默生电气公司展示了其在新能源、能源效率和环境治理方面的创新技术及解决方案。“我们将继续积极助力中国生态文明建设。”公司副总裁李洁表示，艾默生电气的环境治理理念与中国发展理念高度契合，将继续借助进博会等重要平台，在把握中国庞大的市场机遇的同时不断创新，因地制宜在中国推进各项可持续发展措施。“中国市场展现出巨大发展潜力，我们对中国经济高质量发展充满信心。”

（本报记者韩晓明、曲颂、陈尚文、车斌、强薇、王迪、韩硕、杨迅、徐杭燕）

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)