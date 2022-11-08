新华社北京11月8日电（记者温馨）外交部发言人赵立坚8日说，中欧有竞争，但合作远大于竞争，希望欧方客观理性看待中欧关系。

赵立坚是在例行记者会上就欧盟外交与安全政策高级代表博雷利日前涉华表态答问时作上述表示的。

赵立坚说，近年来，中欧贸易额屡创新高，双方就国际和地区问题保持沟通协调。事实证明，中欧双方有着广泛的共同利益、长期积累的合作基础，更有着高度互补的发展优势。中欧有竞争，但合作远大于竞争。中欧之间的一些竞争是良性的，有利于推动各自加快发展。

“我们希望欧方客观理性看待中欧关系，同中方一道，把握好双方对话合作的主导面，维护好互利共赢的主基调，合作应对全球性挑战，为动荡不定的世界提供更多稳定性和正能量。这有利于中欧双方，也有利于整个世界。”他说。

赵立坚说，中国坚持以人民为中心的人权理念，协调增进全体人民的政治、经济、社会、文化、环境等权利。世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，人权保障没有最好，只有更好。中方不接受人权“教师爷”，反对人权问题政治化和搞双重标准，反对以人权为借口干涉别国内政。欧盟应该反躬自省，不要打着手电筒，只照别人，不照自己。

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