人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国在乱象和撕裂中迎来中期选举

2022年11月08日21:08 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿11月8日电（记者颜亮 孙丁）在政治极化、社会撕裂、通货膨胀“高烧不退”以及大多数人对国家走向不满的背景下，美国2022年中期选举于当地时间8日举行。

当天清晨，美国各地选民开始走进投票站。今年中期选举将改选国会众议院的全部435个席位和参议院100个席位中的35席。此外，全美50个州中36个州的州长、3处海外领地总督以及全美各地大量行政、立法官员等也面临改选。

当前，美国通胀严重，食品、燃油等生活必需品价格高企，而随着美联储持续大幅加息遏制通胀，经济衰退风险明显增加。据美国盖洛普咨询公司调查显示，经济是美国选民在今年中期选举中最关心的问题，随后是堕胎权、犯罪、枪支政策、移民等。

美国全国广播公司新闻台日前公布的一项民调结果显示，超过七成选民认为美国走在错误方向上。美国民调专家约翰·佐格比表示，总体而言，美国以及中期选举选民“情绪低落”，普遍不认同国家走向，而立场不同的人对其不认同的原因也各有不同。

弗吉尼亚州共和党选民乔治对新华社记者说，美国经济出了问题，高通胀、高物价下，许多人日子不好过。宾夕法尼亚州民主党支持者莱娜拉·泽特尔莫耶则主张保护女性权利，同时表达了对美国撕裂进一步加深的忧虑。

上月底有美国国会议员家属在家中遇袭。美国联邦政府多个执法机构近期联合发布一项公告，提醒执法单位和人员警惕可能由中期选举引发的暴力威胁。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部