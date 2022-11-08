新华社华盛顿11月8日电（记者颜亮 孙丁）在政治极化、社会撕裂、通货膨胀“高烧不退”以及大多数人对国家走向不满的背景下，美国2022年中期选举于当地时间8日举行。

当天清晨，美国各地选民开始走进投票站。今年中期选举将改选国会众议院的全部435个席位和参议院100个席位中的35席。此外，全美50个州中36个州的州长、3处海外领地总督以及全美各地大量行政、立法官员等也面临改选。

当前，美国通胀严重，食品、燃油等生活必需品价格高企，而随着美联储持续大幅加息遏制通胀，经济衰退风险明显增加。据美国盖洛普咨询公司调查显示，经济是美国选民在今年中期选举中最关心的问题，随后是堕胎权、犯罪、枪支政策、移民等。

美国全国广播公司新闻台日前公布的一项民调结果显示，超过七成选民认为美国走在错误方向上。美国民调专家约翰·佐格比表示，总体而言，美国以及中期选举选民“情绪低落”，普遍不认同国家走向，而立场不同的人对其不认同的原因也各有不同。

弗吉尼亚州共和党选民乔治对新华社记者说，美国经济出了问题，高通胀、高物价下，许多人日子不好过。宾夕法尼亚州民主党支持者莱娜拉·泽特尔莫耶则主张保护女性权利，同时表达了对美国撕裂进一步加深的忧虑。

上月底有美国国会议员家属在家中遇袭。美国联邦政府多个执法机构近期联合发布一项公告，提醒执法单位和人员警惕可能由中期选举引发的暴力威胁。

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