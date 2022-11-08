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中国与国际竹藤组织共同发起“以竹代塑”倡议

2022年11月08日19:47 | 来源：新华网
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新华社北京11月8日电（记者胡璐）中国与国际竹藤组织日前共同发起倡议，将在全球深化“以竹代塑”合作，更好发挥竹子在代替塑料产品方面的突出优势和作用。

这是记者在由国家林业和草原局与国际竹藤组织联合主办的第二届世界竹藤大会上了解到的。

据介绍，日益严重的塑料污染问题威胁人类健康，而竹子作为绿色、低碳、可降解的生物质材料，在包装、建材等多个领域可直接替代部分不可生物降解的塑料制品。“以竹代塑”，可以增加绿色竹产品的使用比例，减少塑料污染。

倡议提出，各国制定“以竹代塑”支持政策，为“以竹代塑”的全球化发展提供政策保障，并推进科技创新、鼓励科学研究，为“以竹代塑”新技术利用、新产品开发创造条件。

此外，倡议还提出，加大“以竹代塑”公共宣传，通过在国际、区域和国家不同层面的专家论坛、展览示范、公共活动等，广泛宣传竹子应用于包装材料、建筑工程、生活用品等领域的优势，开拓竹制品市场。

国际竹藤组织是第一个总部设在中国的政府间国际组织，也是一家致力于竹藤产业可持续发展的国际机构，其成员国和观察员国广泛分布在非洲、亚洲、美洲和大洋洲。

(责编：苏缨翔、张悦)

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