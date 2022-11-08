新华社北京11月8日电（记者温馨）外交部发言人赵立坚8日说，中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非方开展各领域务实合作，进一步增进中非人民福祉，为构建新时代中非命运共同体注入新的动力。

由中国公司承建的坦桑尼亚新瓦米大桥日前顺利通车。赵立坚在例行记者会上就此答问时表示，新瓦米大桥项目竣工不仅打通了坦桑尼亚国家发展的“大动脉”，也是中坦在新时代弘扬传统友好、深化互利共赢合作的新成果。

赵立坚说，新瓦米大桥作为坦桑尼亚国家重点战略工程，对促进坦桑尼亚各地区联动发展、助力经济增长具有重要意义。大桥开工建设以来，为当地提供了500多个就业岗位，培养了一批基建领域技能人才。中国建设者的专业能力和辛勤付出也赢得了坦桑尼亚各界高度认可。

“基础设施落后一直是非洲国家实现发展的‘瓶颈’。中非合作论坛成立以来，中国企业已经在非洲建设了1万多公里铁路、近10万公里公路、近千座桥梁、近百个港口，以及大量医院和学校。”赵立坚说。

赵立坚说，中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非方开展各领域务实合作，进一步增进中非人民福祉，为构建新时代中非命运共同体注入新的动力。

(责编：苏缨翔、张悦)