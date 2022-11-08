新华社巴西马瑙斯11月8日电 通讯：一场特殊的足球赛——记中企在巴西亚马孙助力公益事业

新华社记者陈昊佺

巴西亚马孙州首府马瑙斯市亚马孙体育馆近日举办了一场特殊的足球赛。这场有巴西前国家足球队球员参与的足球赛不需要观众花钱购买门票，只要捐出一些富余食物就能免费进场。

这是由格力电器巴西公司主办的首届“格力杯”慈善足球赛。参赛双方球队由格力巴西销售人员和前巴西国家队球员组成，吸引了约2000名当地观众到场观赛，他们携带奶粉、大米、糖等食物到现场兑换门票。

球赛共募集到约7吨食物，全部捐给马瑙斯本地儿童慈善机构“父心庇护”收容院。

“感谢格力公司的帮助，这次捐助对我们来说是雪中送炭。”马瑙斯“父心庇护”收容院院长瓦尼娅·霍尔告诉记者，收容院近期面临食物短缺问题，此次食物捐赠能帮助他们渡过难关。

据她介绍，收容院主要接收马瑙斯当地13岁以下被遗弃或父母被剥夺抚养权的儿童，目前院内共有105名儿童。截至目前，已有数百名青少年在收容院社工帮助下走向社会开始新生活。

“我们想让孩子们明白，他们并没有被社会遗忘，有像格力这样的中国公司正在帮助他们。希望这能让他们看到改变人生、建设未来的希望。”霍尔说。

赛后，格力巴西工作人员将收到的食物送往收容院。收容院一名女孩对记者说，收到食物她很开心，更让她开心的是格力工作人员给予她的拥抱。

女孩告诉记者，希望长大后能加入海事救援队，这样她也能为有需要的人提供帮助。

作为首批进入巴西的中国制造业企业之一，格力20世纪90年代起进入巴西市场，2001年在马瑙斯市投资设厂，为当地民众提供大量工作岗位的同时，一直致力于参与公益事业。

2001年进入公司工作的弗朗西斯卡·席尔瓦是格力巴西最早招聘的后勤员工之一。她说：“以格力为代表的中国公司给马瑙斯人民带来了工作岗位，在公司里不管是工人、市场销售还是后勤人员，所有员工都感受到了被尊重，公司一直鼓励我们去追求更美好的生活。”

格力巴西销售总监程明威介绍说，格力进入巴西市场后在扎根本地运营、坚持发展自主品牌的同时，一直致力于公益事业。

“格力在巴西的发展离不开巴西民众的喜爱和信赖。”他说，“我们将继续为当地经济发展和提高居民收入水平尽责。”

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