“外交部发言人办公室”消息，在11月8日外交部例行记者会上，深圳卫视记者提问：日前，由中国公司承建的坦桑尼亚新瓦米大桥顺利通车，发言人对此有何评论？

赵立坚：我也注意到这个好消息。新瓦米大桥作为坦桑尼亚国家重点战略工程，对促进坦桑尼亚各地区联动发展、助力经济增长具有重要意义。

新瓦米大桥项目竣工不仅打通了坦桑尼亚国家发展的“大动脉”，也是中坦在新时代弘扬传统友好，深化互利共赢合作的新成果。大桥开工建设以来，为当地提供了500多个就业机会，培养了一批基建领域技能人才。中国建设者的专业能力和辛勤付出也赢得了坦桑尼亚各界高度认可。

基础设施落后一直是非洲国家实现发展的“瓶颈”。中非合作论坛成立以来，中国企业已经在非洲建设了1万多公里铁路、近10万公里公路、近千座桥梁、近百个港口，以及大量医院和学校。中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非方开展各领域务实合作，进一步增进中非人民福祉，为构建新时代中非命运共同体注入新的动力。

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