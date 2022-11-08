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外交部回应欧盟涉华表态

2022年11月08日18:24 | 来源：外交部发言人办公室
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“外交部发言人办公室”消息，在11月8日外交部例行记者会上，澳亚卫视记者提问：7日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利撰文称，中国是欧盟关键经济伙伴，也是全面竞争者和制度性对手。欧盟要管控各领域对华竞争，并在符合欧方利益的领域开展建设性合作。欧盟还呼吁中方遵守人权领域的国际承诺和义务。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关文章。近年来，中欧贸易额屡创新高，双方就国际和地区问题保持沟通协调。事实证明，中欧双方有着广泛的共同利益，长期积累的合作基础，更有着高度互补的发展优势。中欧有竞争，但合作远大于竞争。中欧之间的一些竞争是良性的，有利于推动各自加快发展。

我们希望欧方客观理性看待中欧关系，同中方一道，把握好双方对话合作的主导面，维护好互利共赢的主基调，合作应对全球性挑战，为动荡不定的世界提供更多稳定性和正能量。这有利于中欧双方，也有利于整个世界。

中国坚持以人民为中心的人权理念，协调增进全体人民的政治、经济、社会、文化、环境等权利。世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，人权保障没有最好，只有更好。中方不接受人权“教师爷”，反对人权问题政治化和搞双重标准，反对以人权为借口干涉别国内政。欧盟应该反躬自省，不要打着手电筒，只照别人，不照自己。

(责编：苏缨翔、张悦)

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