新华社伦敦11月7日电（记者郭爽）去年年底以来，英国出现大规模禽流感疫情。今年10月以来，又报告97例家禽感染禽流感病例。英国政府7日宣布，英格兰所有家禽当日起必须在室内饲养。

英国政府当天发布公告说，7日起对英格兰所有家禽和圈养鸟类实施强制性室内饲养措施，并强调仅靠这一措施不足以防范禽流感，所有饲养者须始终遵循其他相关生物安全措施。

英国政府公布的最新数据显示，英格兰自2021年10月暴发高致病性H5N1型禽流感疫情以来，累计报告家禽感染禽流感病例231例，今年10月以来报告97例。目前，英国野生鸟类感染高致病性H5型禽流感病毒的风险被评估为“非常高”；英国家禽接触高致病性H5型禽流感病毒的风险据饲养条件不同被评估为“高”或“中等”。

英国政府首席兽医官克里斯蒂娜·米德尔米斯日前在一份声明中说：“今年我们正面临迄今最大规模的禽流感暴发，英格兰各地商业养殖场和家养鸟中染疫数量迅速攀升。被饲养的鸟类暴露于禽流感的风险已达到必须全部室内饲养直到另行通知的地步。”

英国病毒研究机构珀布赖特研究所禽流感小组负责人穆尼尔·伊克巴尔日前接受新华社记者专访时指出，此次在欧洲和美国大规模流行的禽流感疫情非常严重，因为禽流感病毒在野鸟中传播，而野鸟的活动范围没有界限。数十种野鸟已携带病毒，可能导致鸡、鸭等家禽出现严重疾病。

英国卫生安全局指出，禽流感主要是一种鸟类疾病，对公众健康的风险非常低。英国食品标准局表示，禽流感给英国消费者带来的食品安全风险非常低，煮熟的家禽和蛋类等产品可以安全食用。

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