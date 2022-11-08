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美媒：美国今冬面临三种病毒威胁 老人幼儿或处于致命危险中

2022年11月08日16:32 | 来源：海外网
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美国儿童接种新冠疫苗（资料图）

海外网11月7日电据美国广播公司、《英国医学杂志》官网11月7日消息，美国疾病控制和预防中心数据显示，随着多种病例的不断增加和新变种病毒的出现，美国今年冬天面临着流感、呼吸道合胞病毒和新冠病毒的三重威胁。

美国近期已放弃执行多种预防病毒措施，如戴口罩、保持社交距离等，这些行为可能导致多种病毒进一步传播。美国疾病控制和预防中心报告提到，季节性流感病例正在全美范围内持续增加。今年截至目前，至少有160万人感染流感，13000人入院，730人死于流感。美国疾病控制与预防中心国家免疫和呼吸系统疾病中心主任何塞 罗梅罗说：“近期的流感住院率达10年来最高。”

与此同时，呼吸道合胞病毒病例也在全美大部分地区不断增加。儿童一般在2岁时感染该病毒，症状类似于感冒或流感，但它对早产儿、六个月以下的婴儿及患有慢性肺病或先天性心脏病的2岁以下儿童尤其危险，有时甚至致命。该病毒没有对应的疫苗，疫苗尚在研发中。美国疾病预防控制中心表示，1%到2%的六个月以下儿童感染该病毒后需要住院治疗。美国每年有58000至80000名儿童感染该病毒住院。呼吸道合胞病毒对老年人来说也可能产生严重后果，感染会使慢性疾病恶化，如哮喘或充血性心力衰竭。

近期，美国的新冠病例和住院人数几个月来首次小幅上升，且在美国南部和西部几个州，病例急剧增加。《纽约时报》数据显示，内华达州、新墨西哥州和犹他州的病例在过去两星期内增加了50%。美媒预计，随着新变种病毒的不断出现，今年年末新冠病例仍将激增。（海外网/王珊宁）

(责编：艾雯、张悦)

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