新华社埃及沙姆沙伊赫11月7日电（记者沈丹琳 姚兵）联合国秘书长古特雷斯7日表示，地球正在迅速接近气候变化临界点，面对这场已经重创经济并动摇国际关系的全球危机，人类必须“合作，否则就会灭亡”。

当天，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）气候落实峰会在埃及沙姆沙伊赫开幕，百余位国家元首和政府首脑参加峰会。古特雷斯在峰会上发表讲话时说：“我们踏上了通往气候地狱的高速公路，我们的脚踩在了油门上。”

他说：“这要么成为气候团结协议，要么成为集体自杀协议。”

埃及总统塞西在开幕式上敦促发达国家履行气候变化承诺，帮助在气候危机中受冲击最严重的发展中国家。塞西表示，作为主办国，埃及将今年的全球领导人峰会命名为“气候落实峰会”，就是为了强调各国对气候承诺的落实。

塞西指出，世界有必要让所有发展中国家，特别是非洲的发展中国家，感到它们的优先事项得到了回应和考虑，并让发展中国家在其能力和获得的资金数额范围内承担起应对气候变化的责任。

他说：“留给世界的时间不多了，在履行气候承诺的问题上没有回头路。”

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会6日至18日在埃及海滨城市沙姆沙伊赫举办。

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