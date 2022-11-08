人民网里约热内卢11月6日电 （记者陈一鸣）当地时间11月6日，巴西里约热内卢侨界举办“二十大与中巴关系”座谈会，中国驻里约热内卢总领事田敏出席并发表了题为《新时代、新征程、新机遇》的主旨演讲。当地各侨团、中资机构、新闻单位代表以及巴西友人等近100人参加了座谈会。

当地时间11月6日，巴西里约热内卢侨界举办“二十大与中巴关系”座谈会，中国驻里约总领事田敏发表了题为《新时代、新征程、新机遇》的主旨演讲。中国驻里约热内卢总领事馆供图

田敏在主旨演讲中表示，二十大报告全面总结了新时代十年来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革。新时代十年的伟大变革，是在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下、在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下全党全国各族人民团结奋斗取得的。党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。

田敏表示，二十大报告对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略谋划，指出从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上，将坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义，实现高质量发展，发展全过程人民民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。

田敏强调，中国将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。中巴建交近半个世纪以来，两国关系稳健前行，已成为当今世界新兴市场国家和发展中国家中最重要、最活跃的双边关系之一。当前，中巴都处在国家发展的关键时期，双方应继续加强交往，深化互信，把握机遇，拓展合作，推动中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶，造福两国和两国人民。

田敏最后表示，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以实际行动为国家发展和民族复兴贡献力量。同时，希望侨胞们继续秉持民族大义，凝聚起反“独”促统力量，为实现祖国完全统一而不懈努力；积极主动宣介二十大精神，讲好中国故事，讲好中国共产党治国理政的故事、中国人民奋斗圆梦的故事、中国坚持和平发展合作共赢的故事；积极融入当地社会，同当地人民和睦相处、共同发展，并当好人文交流的使者，夯实中巴关系民意基础。

当地时间11月6日，巴西里约热内卢侨界举办“二十大与中巴关系”座谈会，当地各侨团、中资机构、新闻单位代表以及巴西友人等近100人与会。人民网记者 陈一鸣摄

座谈会由里约中国和平统一促进会主办，里约华人联谊会、巴西华人文化交流协会、巴西中国和平统一促进会、巴西中国浙江商会和里约广东同乡会等侨团代表与会。各侨团代表以及交通银行巴西子行、中国石油巴西公司、中海油巴西公司等中资企业负责人在座谈会上发言，畅谈了学习领会党的二十大精神感想体会，表示要为推动中巴关系发展、实现祖国完全统一与中华民族伟大复兴贡献更大力量。

与会的巴西友人热烈祝贺中国共产党二十大召开，高度评价中国取得的发展成就，表示中共二十大将对世界产生重要积极影响，中国式现代化将为包括巴西在内的广大发展中国家提供宝贵借鉴，中巴应加强合作，共同发展。

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