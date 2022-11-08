人民网雅加达11月7日电 （记者张杰）当地时间7日上午9点，“2022视听中国·优秀视听节目印尼展播活动”在雅加达启动，来自长信传媒、柠萌影业、印尼爪哇邮报传媒集团电视网、印尼VIU等的两国影视制作和传播机构，共同见证并达成了《山海情》《三十而已》等优秀中国影视作品在印尼的落地播出和拍摄制作意向，并现场观看了优秀中国影视作品视频合集。

中国国家广播电视总局国际合作司司长闫成胜，以远程视频的形式参与仪式并正式宣布活动启动。闫成胜在致辞中表示，在中印尼双方共同努力下，近年来中印尼两国在广播电视和网络视听领域开展了一系列富有成效的交流合作。政策沟通更加密切，节目交流日益频繁，技术产业合作取得新进展。这些合作秉持互惠互利、合作共赢的原则，为促进民心相通、推动双边关系发展作出了积极贡献。“浩渺行无极，扬帆但信风”，中国和印尼必将坚定方向、奋力扬帆，推动两国视听领域交流合作取得更大进展，更好造福两国人民。

闫成胜表示，作为广电视听政府管理部门，我们要加强媒体政策和传播理念沟通，为两国视听产业共同发展和深度合作奠定坚实基础，两国的媒体机构也需要凝聚共识，为构建中印尼命运共同体发挥积极作用。

闫成胜表示，视听作品是开展文化交流、促进民心相通的重要载体。双方广电视听媒体在今后将加强节目互播和共同制作，讲好友好交往、合作共赢的生动故事。通过今天启动的中国优秀视听节目展播活动，印尼观众朋友可以通过《山海情》《大江大河》等中国节目感知中国十年来的发展变化，合拍剧《三十而已》、WeTV线上展播专区上线等合作项目也将正式开始，中方也欢迎印尼同行积极推荐本国优秀视听节目在中国电视和网络视听媒体播出。中方也愿与印尼同行共享机遇、共迎挑战，在视听技术、标准、设备、产品和服务等方面进一步加强交流合作。

印尼文化教育和科技部总秘书处、国际合作司等印尼相关机构官员也出席了此次活动并祝贺活动成功启动。

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