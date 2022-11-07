获胜球队举杯欢庆胜利。人民网记者 吴杰摄

人民网巴西玛瑙斯11月6日电 （记者吴杰）11名巴西国家队前队员、曾举办第20届世界杯的足球赛场、35名销售精英作为球员参赛、2000名观众自带逾7吨食物……2022世界杯前夕，一串数字和独特的足球赛吸引了人们的目光。当地时间11月5日，首届COPA GREE（格力杯）明星足球赛在玛瑙斯亚马孙竞技场成功举办。泽·罗伯托等巴西国家队前队员及格力销售精英参加对垒，当地观众以“食品代门票”，自发携带食物到场，共同向世界杯致敬，向当地贫困儿童奉献爱心。

格力是最早走向海外的中国家电企业之一，这项活动是企业扎根巴西发展、回馈当地社会的一项公益活动，参赛的销售精英来自巴西全国各地3万名安装商和1500名销售员，是淡季市场专项竞赛活动的佼佼者。泽·罗伯托、保罗·维奥拉、瓦尔伯等11名巴西专业队员都曾入选过巴西国家队。

此次活动现场募集到约7吨食物，其中包含奶粉、大米、糖、食用油等基本生活食品，以足球赛获胜团队名义捐赠给慈善机构“父心庇护”收容所，用于救助玛瑙斯当地13岁以下被遗弃或父母被剥夺抚养权的儿童。

“父心庇护”收容所是由负责人的家庭等三处场所组成，主要依靠社会捐赠照料无家可归的上百个贫困儿童。收容所负责人瓦尼亚·霍尔谈起捐赠哽咽地说：“上个月孩子们的食物就要断顿了，所有的肉制品都没有了，而圣诞节即将来临，孩子们的食物还没有着落，格力此时的捐赠活动解决了我们最大的困难，这些关爱让孩子们可以度过一个温暖的平安夜，感谢中国企业多年来对我们持续不断的帮助。”

据悉，2020年，巴西18.7%的人口生活在贫困线以下，较此前的12.2%增加6.5个百分点，这意味着巴西约4000万人生活在贫困线以下。持续的新冠疫情又推高了这个数字。

本次公益活动负责人、格力巴西销售总监程明威表示，关注贫困人口是企业的义务与责任，格力在巴西的发展离不开巴西群众的喜爱和信赖，格力未来将更积极投身于慈善活动来回馈社会。

作为中国企业“走出去”的领头羊之一，格力巴西实现五年内产销量翻三番、营收额翻五番的快速增长，同时积极履行社会责任，回馈巴西百姓，主动参与巴西政府对贫困人口的关怀计划，得到巴西家电行业协会认可和巴西百姓赞誉。

已在格力巴西工作20年的女工佛朗西斯卡说，中国企业来到巴西，给我们当地人带来了新的工作机会，改善了我们的生活，我的女儿女婿现在也在格力巴西工厂找到了工作。工厂的员工们都很喜欢我冲泡的咖啡，我每天工作都很快乐。

(责编：苏缨翔、杨牧)