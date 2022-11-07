第五届进博会服务贸易馆巴西联合展区暨元宇宙展览开幕式11月5日在巴西里约热内卢举行，中国驻里约总领事馆副总领事陈永灿出席并致辞。人民网记者 陈一鸣摄

人民网里约热内卢11月5日电 （记者陈一鸣）当地时间11月5日，第五届中国国际进口博览会服务贸易馆巴西联合展区暨元宇宙展览开幕式在巴西里约热内卢华人联谊会会馆成功举行。

中国驻里约热内卢总领事馆副总领事陈永灿在致辞中表示，中国国家主席习近平4日以视频方式出席在上海举行的第五届中国国际进口博览会开幕式并发表题为《共创开放繁荣的美好未来》的致辞，指出进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持经济全球化正确方向，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。

陈永灿介绍了巴西企业积极参加进博会的有关情况，欢迎更多巴西企业用好进博会搭建的全球最大进口平台，积极开拓中国市场，同中方加强在经贸、科技、文化、智慧城市、智慧医疗等领域务实合作，更好造福两国和两国人民。

中国国际进口博览局招展处负责人庄严通过线上方式参会，代表进博局祝贺巴西联合展区成功开幕，希望巴西企业通过进博会创造的开放式创新合作平台，找到发展新机遇、合作新伙伴。

开幕式上，里约天主教大学孔子学院、以岭药业等中巴机构和企业签署了一系列合作文件。

里约热内卢州卡希亚斯公爵市市长威尔逊、广州市南沙区区长吴扬、中巴企业家委员会巴方主席内维斯大使，以及中国移动巴西公司、巴西康科玛特公司等中巴政府部门、商协会、企业、媒体及华侨华人代表逾200人通过线上线下方式参加开幕式。

巴方嘉宾高度评价中国对世界经济发展作出的重要贡献，赞赏中国扩大高水平对外开放的决心和举措，表示中国是巴西最大贸易伙伴和重要投资来源国，双方在金融、能源、农业、科技等领域合作前景广阔。巴西企业愿以此次进博会为契机，深化同中方合作，实现互利共赢。

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