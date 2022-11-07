人民网曼谷11月5日电 （记者孙广勇）第16届曼谷中国电影节4日在泰国电影资料馆开幕。中国驻泰国大使韩志强、泰国前副总理披尼、泰国文化部部长伊提蓬等出席开幕式并致辞。

此次电影节由中国驻泰国大使馆和泰国文化部共同主办，曼谷中国文化中心、中国电影资料馆和泰国电影资料馆承办。持续一周的电影节精选了9部优秀中国影片在泰展映，并配套举办“影画新时代·中国电影海报展”，旨在进一步深化中泰两国在电影领域的交流与合作。同时，该活动也是曼谷中国文化中心成立十周年的重要庆祝项目。

泰国文化部部长伊提蓬表示，“第16届曼谷中国电影节”给观众带来了经典老电影及优秀新电影，让泰国民众有机会观看优秀中国电影。通过电影等文化交流，泰中两国人民可以增进相互了解，提升两国友好情谊。

曼谷中国文化中心主任阙小华表示，新时代的中国电影在十年间快速发展，涌现出许多感人至深、温润心灵、启迪心智的优秀作品。希望通过本次活动，让更多泰国民众了解中国电影，增进文化交流，促进文明互鉴，推动高质量共建“一带一路”，加深中泰两国人民之间的友谊。

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