人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

第16届曼谷中国电影节开幕

2022年11月07日16:38 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷11月5日电 （记者孙广勇）第16届曼谷中国电影节4日在泰国电影资料馆开幕。中国驻泰国大使韩志强、泰国前副总理披尼、泰国文化部部长伊提蓬等出席开幕式并致辞。

此次电影节由中国驻泰国大使馆和泰国文化部共同主办，曼谷中国文化中心、中国电影资料馆和泰国电影资料馆承办。持续一周的电影节精选了9部优秀中国影片在泰展映，并配套举办“影画新时代·中国电影海报展”，旨在进一步深化中泰两国在电影领域的交流与合作。同时，该活动也是曼谷中国文化中心成立十周年的重要庆祝项目。

泰国文化部部长伊提蓬表示，“第16届曼谷中国电影节”给观众带来了经典老电影及优秀新电影，让泰国民众有机会观看优秀中国电影。通过电影等文化交流，泰中两国人民可以增进相互了解，提升两国友好情谊。

曼谷中国文化中心主任阙小华表示，新时代的中国电影在十年间快速发展，涌现出许多感人至深、温润心灵、启迪心智的优秀作品。希望通过本次活动，让更多泰国民众了解中国电影，增进文化交流，促进文明互鉴，推动高质量共建“一带一路”，加深中泰两国人民之间的友谊。

(责编：燕勐、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部