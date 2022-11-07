人民网讯 据来自摩加迪沙的消息，索马里政府军打死打伤反政府组织“青年党”30多名武装分子，该组织银行账号全部被冻结，资金来源被切断。

据索马里《新索马里报》报道，索马里新闻部6日发表声明说，国家情报和安全局的特种部队在毗邻首都摩加迪沙的下谢贝利地区对“青年党”武装发动的强大军事打击行动中，21名武装分子被打死，10武装分子被打伤。声明指出，此次军事行动是得到当地居民提供可靠情报后进行的。

新闻部的声明还特别强调，“这对恐怖分子是一个重大打击，这意味着在过去4天内，国家武装力量共打死近200名‘青年党’武装分子。”

《新索马里报》还报道说，索马里新闻部副部长阿达勒6日称，政府收到1万多人向“青年党”转移资金的报告，政府立即采取行动，冻结了“青年党”在索马里所有银行的全部账户，这是政府决定扼杀该组织财政资源的一部分。”司法部表示，这些账户里有大量资金。

报道表示，近来，索马里政府对“青年党”发动了多方面的打击行动，其中包括军事行动、切断资金来源以及防范和打击极端主义思想，多管齐下的打击成效显著。（安国章）

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