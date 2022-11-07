新华社埃及沙姆沙伊赫11月6日电（记者姚兵 陈梦阳 段敏夫）一场名为“青年应对气候变化”的主题边会6日在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）中国角举行。边会通过案例分享、对话交流等方式，展示了青年人视角下的气候变化问题，发出应对气候变化的青年声音。

这是11月6日在埃及沙姆沙伊赫拍摄的“绿色生活，共建共享——倡导公众参与绿色行动”主题边会现场。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

中国生态环境部宣传教育中心主任田成川在会议致辞中说，青年人在环保事业中发挥着不可或缺的重要作用，青年人应携手合作，为全球环境治理贡献更多力量。

会上，中国青年科学探险者温旭等来自多个机构和企业的代表就冰川保护、低碳旅行等主题分享了相关案例。

这是11月6日在埃及沙姆沙伊赫拍摄的“绿色生活，共建共享——倡导公众参与绿色行动”主题边会现场。新华社发（艾哈迈德·戈马 摄）

能源基金会策略传播项目主任荆卉展示了“低碳中国行”活动成果，该活动涵盖“低碳百家说”“低碳理念云传播”“青少年低碳演讲视频征集”等内容，旨在深入各地开展应对气候变化和低碳宣传，寻找具有典型示范意义的人物和案例，广泛动员媒体、民间机构、企业、家庭、社区、学校等参与低碳行动。

这是11月6日在埃及沙姆沙伊赫举行的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）上拍摄的中国角。新华社发（艾哈迈德·戈马 摄）

边会最后，来自中国、法国、印度、利比里亚的多名青年就参与应对气候变化实践展开交流，并以多国语言共同向全世界发出《2022全球青年应对气候变化倡议》。

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会6日至18日在埃及海滨城市沙姆沙伊赫举办。

(责编：艾雯、徐祥丽)