人民网约翰内斯堡11月7日电 （记者闫韫明）光影传友谊，共贺中毛情。为落实2021年11月中非合作论坛部长级会议“九项工程”和纪念中毛建交50周年，欢庆二十大胜利闭幕，第七届“中国电影周”开幕式暨首映仪式于11月4日在毛里求斯晋非影院隆重举行。驻毛里求斯大使朱立英夫妇，毛艺术和文化遗产部部长阿维纳什·蒂卢克、毛国会议员乔安·杜贺、国会议员桑德拉·马约特、毛电影局董事会主席阿诺德·马丹，驻毛里求斯大使馆公使衔参赞丁佩一、文化参赞张新红、商务参赞曲英及毛社会各界代表等百余名观众受邀出席活动。

朱立英大使夫妇与蒂卢克部长及电影周开幕式嘉宾合影。毛里求斯中国文化中心供图

4日晚，落日余晖,晚霞渐染，毛晋非影院外锣鼓喧天，狮舞迎宾，欢声笑语。大屏幕上循环播放的2022年中国电影周宣传片，流光溢彩，中国电影周巨幅海报格外醒目，嘉宾们纷纷合影留念。“中国电影周”在朱立英大使和蒂卢克部长致辞中拉开帷幕。

朱立英大使致辞。毛里求斯中国文化中心供图

朱立英在致辞中赞誉毛在中非合作中发挥的领导和示范作用。他表示，文化交流是两国发展合作重要方面，中国文化业已成为毛多元文化重要内容，无处不在且广受毛公众青睐，毛也因电影拍摄和婚礼度假成为中国游客的旅行胜地。他引用《流浪地球》的故事情节，指出拯救地球家园已非虚构，而是当前人类面临的首要问题，寓意深刻，发人深省。

蒂卢克在致辞中表示，“中国电影很早就登陆毛岛，功夫影片在毛可谓家喻户晓，我本人就是中国电影爱好者。我在优兔上浏览了本届电影节宣传片，能明显感觉到中国电影在技术、人才、制作方面取得巨大进步。中毛传统友谊代代相传，彼此是值得信赖的长期合作伙伴。中国通过基础设施、道路、地产等项目为毛经济、社会进步做出了直接或间接贡献。借此庆祝中毛建交五十周年之际，向中国政府和人民表示衷心感谢。”

蒂卢克部长致辞。毛里求斯中国文化中心供图

首映式上，《流浪地球》在期待中与大家见面。作为中国硬核科幻片，该片改编自大陆新生代科幻作家刘慈欣的作品，影片叙事宏伟大气、想象绚丽，融合空灵和厚重感，富含科学内涵和美感，渗透着中国人传统朴素的世界观和宇宙观，可谓是中国特色科幻文学样式之典范。该片于2019年2月5日在中国上映，排名中国影史票房榜第五名。

“中国电影周”是两国人文领域交流和合作的老品牌，已在毛举办6届，后因新冠疫情影响，中毛电影交流活动受到一定影响。本届电影周的举行，一方面旨在赓续传统，延续了中毛两国电影领域合作交流惯例，另一方面，电影周特意选择了更有温度和情怀，更接地气和故事性的精品佳作，试图向毛影迷传达中国人的当代生活和情感，从不同维度还原一个真实的中国，增进中毛两国人民的相互理解和传统友谊。

伊丽娜是毛电影局工作人员，在丈夫和儿子陪同下盛装出席。当谈到观影感受时，她说，“我们一家三口都是中国电影的忠实粉丝，能够再次受邀出席电影周首映式感觉非常荣幸和激动。与以往中国功夫类电影不同，这次首映《流浪地球》，让我们大开眼界，见识了中国科幻电影的发展和实力，希望今后有更多新颖的影片能够悦享毛里求斯影迷。”

朱立英大使和蒂卢克部长及嘉宾在电影周海报上签字。毛里求斯中国文化中心供图

本届电影周由中国驻毛里求斯使馆主办，中国电影资料馆和毛里求斯电影局协办，毛里求斯中国文化中心、毛里求斯晋非电影院和Mcine Trionan 电影院共同承办。电影周精选了《流浪地球》《白蛇》《狼图腾》《爱情神话》《我的姐姐》5部中国优秀电影作品，以专场形式分别向毛对华友好人士、中资企业、华人华侨、毛求公众开放。五部佳作从不同角度全面展现了中国传统文化创新性发展，新时代背景下中国人的情感世界和精神风貌，侧面凸显了中国当代电影产业的发展趋势。

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