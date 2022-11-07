人民网北京11月7日电（张丽娅 玄番登史江 许文金）第五届中国国际进口博览会11月5日至10日在上海举行。作为进博会的“常客”，从首届开始日本贸易振兴机构（以下简称JETRO）每年组织大批日本中小企业参展，今年有近80家企业与团体在JETRO协助下来到进博会，约1000种商品亮相日本馆。

消费品展区日本品质生活馆展出的户外露营产品。JETRO上海事务所供图

主打“体验式”消费 日本食品馆180多种饮品可试饮

JETRO上海事务所副所长高山博在接受人民网采访时表示：“随着经济快速发展，中国民众的生活水平逐年提高，消费需求逐步升级，选择空间也越来越大。受疫情影响，消费者的生活方式发生变化，享受居家生活与户外运动休闲成为新的风潮。因此本届进博会JETRO推出‘享受生活’主题，希望通过出展的日本商品，满足人们追求品质生活、享受生活乐趣的消费需求。”

据介绍，JETRO在食品及农产品展区、消费品展区、医疗器械及医药保健展区设置了日本馆，展出形式上更加注重“体验感”。食品区提供180多种饮品试饮，消费品区内展出露营产品、化妆品、生活日用品等都可以试用，医疗保健区内的电动轮椅、电动床等护理产品也可供消费者体验。高山博说：“希望通过不同的‘体验’，让中国的消费者感受到日本商品的魅力。”

在日本酒品鉴区，来场观众可自由品鉴100多种日本酒精饮料。JETRO上海事务所供图

借助跨境电商 日本企业深耕中国市场

“疫情依然持续，但日本企业对中国市场的期待并未改变”。高山博表示，目前越来越多的日本企业开始重视跨境电商，JETRO将会为这些企业提供支持，不仅在进博会期间，未来将持续推动在中国市场的电商业务。

为配合进博会，11月1日，面向中国企业的微信小程序“JETRO日本商务馆”正式上线，目前已上架食品、酒水、化妆品等商品约2000件，初步计划增加至3万件。中国企业若对平台内商品有咨询需求或采购意向，JETRO将从中协调安排与日方供货商进行在线上接洽。高山博表示：“小程序上线后中方企业反响良好，目前已接到大量商品咨询与采购的相关委托。”

“进博会向世界展示了中国的开放”

高山博认为，进博会对中日经贸合作意义深远，“进博会向世界展示了中国欢迎各国商品，愿意进一步扩大开放、扩大进口的态度。为了进一步促进中日贸易投资，JETRO今后将通过中国的社交平台账号、小程序等向中方企业提供更多日本商品信息，为中日企业牵线搭桥。”

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