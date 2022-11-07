人民网北京11月7日电 中国共产党第二十次全国代表大会受到国际社会高度关注。塞内加尔《太阳报》记者阿马杜·迪奥普日前对人民网记者表示：“中共二十大将为中国经济社会的蓬勃发展注入新的活力。”

共同富裕是迪奥普在中共二十大报告中所关注的理念之一，他指出，在习近平总书记的领导下，中国越来越繁荣富强。迪奥普认为，中国共产党团结全体中国人民为国家的利益而奋斗，以具体行动全心全意为人民服务，中共二十大制定的大政方针和战略部署必将推动中国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。

迪奥普表示，中共二十大为中国未来五年的发展奠定了基础，这五年将加强中国的团结和凝聚力，促进经济社会发展，促进全体人民共同富裕，扎实推进全过程人民民主，推进生态环保的发展。他特别强调：“正因为专注于维护中国人民的利益，中国共产党才能领导中国人民在如此多的领域取得良好的发展进步。”

多边主义是迪奥普关注的另一个重点。他指出，面对当今世界复杂的地缘政治和地缘战略挑战，中国所倡导的多边主义将再次在维护世界稳定、促进各国资源共享和合作共赢等方面发挥关键作用。迪奥普认为，全球发展倡议、共建“一带一路”倡议等中国倡议促进了全球基础设施建设、资源共享，加深了世界各国联系；在联合国维和事业中，中国为维护地区安全和稳定发挥了重要作用。

迪奥普表示：“中国的治理体系建立在维护人民的根本利益、总体利益之上，更重要的是，它是在和平发展的框架内运行的，我认为世界各国都能从中国的现代化模式中受到启发。”（实习生林佳萍）

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