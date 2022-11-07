中国援圭医疗队走进当地医院开展规范化医疗培训。中国援圭亚那医疗队供图

人民网里约热内卢11月6日电 （记者毕梦瀛）应圭亚那3区卫生局长埃里卡和医疗主管朱迪的邀请，当地时间11月3日下午，中国援圭亚那医疗队在莱奥诺拉医院为该区急诊医护人员进行了气管插管理论培训及现场操作指导。

首先，由医疗队麻醉科张津玮主任全英文为当地医护人员详细讲解了“气道开放及气管插管”的理论知识及操作要点，随后张津玮主任又现场演示了气管插管的操作步骤及要领，并手把手带领参训学员逐一进行了实操练习。培训课堂学习氛围浓烈，交流互动活跃。学员们纷纷表示，理论与实操相结合的授课方式，让每一位参训学员快速高效的掌握了培训内容。

培训结束，朱迪衷心感谢医疗队为3区医疗培训提供的帮助，表示此次培训为他们带来了最专业、最实用的急救知识技能，对规范当地医护人员的急救操作流程，提升医疗机构的急救医疗水平具有积极的指导意义。并希望医疗队能为当地医疗机构长期开展类似的规范化培训活动。

在与朱迪的交流中，队长褚薛慧表示：“中国援圭医疗队一直致力于提高圭亚那的整体医疗水平，除了在驻点医院开展诊疗活动，更重要的是‘授人以渔’，为当地医务人员提供相关临床技能规范化培训，留下一支带不走的医疗队。在未来的1年中，我们会开展更多的此类规范化培训活动，提升圭亚那医务人员技能，造福圭亚那民众”。

中国援圭医疗队走进当地医院开展规范化医疗培训。中国援圭亚那医疗队供图

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