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沙姆沙伊赫气候变化大会开幕 各方期待落实行动

2022年11月07日08:46 | 来源：新华网
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　　这是11月6日在埃及沙姆沙伊赫拍摄的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）开幕现场。新华社记者 隋先凯 摄

　　新华社埃及沙姆沙伊赫11月6日电（记者姚兵 陈梦阳 段敏夫）《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）6日在埃及沙姆沙伊赫开幕。与会各方希望凝聚政府、企业和公众力量，将承诺落实为行动，尽快减缓升温速度、增加气候融资、推动绿色发展，共同应对气候变化。

　　埃及外长兼COP27主席舒凯里在开幕式上致辞说，气候变化威胁着人类的生活，工业领域不可持续的发展模式必须改变。今年非洲、欧洲、美洲大陆多个地区遭遇极端天气，国际社会应采取更多预防措施，履行承诺，迅速行动。

　　据悉，COP27将在上届会议成果的基础上，就一系列应对气候紧急情况至关重要的问题采取行动，包括紧急减少温室气体排放、建设复原力和适应气候变化带来的不可避免的影响，以及兑现为发展中国家的气候行动提供资金的承诺，力求推动各国继续团结一致，为实现具有里程碑意义的《巴黎协定》的目标做出贡献。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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