人民网沙姆沙伊赫11月6日电 （记者黄培昭）《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）中国角“减污降碳协同增效：实现环境、气候、经济效益多赢”主题边会在埃及沙姆沙伊赫时间11月6日下午举行。中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民出席会议并致辞。

赵英民指出，中国政府高度重视应对气候变化工作，实施积极应对气候变化的国家战略，坚定不移走生态优先、绿色低碳的发展道路，在2020年超额完成承诺的基础上，提出了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的新目标愿景。为落实这一“双碳”目标，中国全面加速落实行动。在国家层面成立了碳达峰碳中和工作领导机构，统筹协调“双碳”工作顶层设计，发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，制定出台包括能源、工业、交通运输等重点领域，煤炭、石油天然气、钢铁等重点行业碳达峰实施方案，以及科技、财政、绿色金融、减污降碳、人才培养等方面的支撑保障方案，构建起碳达峰碳中和“1+N”政策体系。

赵英民表示，基于环境污染物和二氧化碳排放高度同根同源同过程的特征，中国把实现减污降碳协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手，坚定不移走绿色低碳高质量发展道路，在减污中降碳、在降碳中减污，实现减污降碳协同增效，实现环境效益、气候效益、经济效益、社会效益多赢。协同推进减污降碳是贯彻新发展理念推动经济社会发展全面绿色转型的有力抓手，是实现美丽中国建设和“双碳”目标的必然选择，也是提高生态环境治理现代化水平的重要举措。未来，中国将加快建设人与自然和谐共生的中国式现代化步伐，加快形成有利于减污降碳协同增效的绿色生产方式和生活方式，积极参与全球气候治理进程，与国际社会一道，凝聚共识、团结合作，共同推动实现减污降碳扩绿增长协同增效的政策与行动，携手为构建清洁美丽世界贡献中国智慧和力量。

生态环境部综合司副司长刘锋、生态环境部宣传教育中心主任田成川、能源基金会首席执行官兼中国区总裁邹骥、晶澳太阳能科技股份有限公司董事长靳保芳做主旨发言。

中国工程院院士、清华大学碳中和研究院院长、清华大学环境学院教授贺克斌，能源创新、Climate Imperative首席执行官何豪（Hal Harvey），中国宏观经济研究院能源研究所所长王仲颖，克莱恩斯（Client Earth）欧洲环保协会亚洲区主任、北京代表处首席代表龙迪（Dimitri de Boer），杭州钢铁集团有限公司总经理林亮，中国石化燕山石化公司总经理曲宏亮等嘉宾分别分享了典型领域行业减污降碳协同增效方面的经验。

浙江省生态环境厅副厅长王以淼，伯克利法学院法律、能源与环境中心执行主任、加州大学加州气候变化研究院高级顾问路易斯·贝兹沃斯（Louise Bedsworth），保定市人民政府市长闫继红、青岛西海岸新区副区长周诚、北京市生态环境局综合处处长梁文玥，意大利伦巴第大区政府，空气质量与气候事务负责人姜卢卡·塞巴斯蒂亚诺·古力耶里（Gian Luca Gurrieri）分享了区域和城市减污降碳协同增效方面的经验。

边会由生态环境部宣传教育中心主办，能源基金会、晶澳太阳能科技股份有限公司承办。中外区域和城市、企业、社会组织、研究机构、高校代表，围绕减污降碳协同增效的课题展开交流与探讨，以期形成更多可行的技术方案和创新发展模式，实现环境效益、气候效益、经济效益多赢，为构建清洁美丽世界贡献中国智慧。

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