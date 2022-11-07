中国驻柬埔寨大使 王文天

国务院总理李克强即将对柬埔寨进行正式访问并出席东亚合作领导人系列会议。这是党的二十大后我领导人首次访问柬埔寨并出席线下举办的东亚合作领导人系列会议。此行恰逢中柬即将迎来建交65周年以及中国东盟全面战略伙伴关系开局之年，对于推动中柬及中国东盟关系走实走深具有重要意义。

中柬是铁杆朋友。中柬率先构建命运共同体，树立了构建新型国际关系的典范。

中柬命运与共体现在两国深厚的战略和政治互信中。近年来两国高层保持了密切交往。2019年以来，习近平主席与西哈莫尼国王和洪森首相多次会见或通话；2020年，习近平主席为莫尼列太后颁授“友谊勋章”；2021年，李克强总理与洪森首相成功举行视频会晤。2020年，中国暴发新冠肺炎疫情之际，洪森首相逆行访华，中国网民为此纷纷“点赞”。密切的高层往来为推动中柬命运共同体建设提供了战略引领。

中柬命运与共体现在两国能坚定维护对方核心利益中。柬人民党政府长期坚定奉行一个中国政策，在涉及中国重大关切问题上给予中方坚定支持。中国则坚定支持柬维护国家主权安全、发展利益，坚定支持柬独立自主走符合本国国情的发展道路，坚定支持柬发展经济改善人民生活，坚定支持柬在地区和国际事务中发挥重要作用。

中柬命运与共体现在两国各领域不断深化的务实合作中。近两年来，中国援柬体育场、考斯玛医院和特本克蒙省医院项目陆续顺利交付使用。中企投资的柬第一条高速公路——金港高速即将投入正式运营，暹粒新机场项目建设顺利推进；中国是柬新冠疫苗坚强战略依靠；今年初中柬自贸协定生效，双边贸易额提前两年实现100亿美元目标。柬香蕉、芒果、龙眼等鲜食水果陆续进入中国市场。两国防务、执法合作及人文交流不断深化。

中柬命运与共体现在共同维护地区和平与发展中。中柬友好不仅造福两国人民，也有力促进了区域、次区域合作。20年前，时值柬担任东盟轮值主席国，《南海各方行为宣言》在金边签署，有效维护了南海地区和平稳定。2016年以来，柬作为澜湄合作机制首任共同主席国，始终是澜湄合作主要参与者和推动者。中国全力支持柬当好今年东盟轮值主席，愿同柬方和东盟国家一道，推动中国东盟关系不断得到新发展。

中国东盟关系已成为推动构建人类命运共同体的生动例证。2021年，中国东盟建立全面战略伙伴关系。这是时代的呼唤，更是11国20多亿人民作出的正确选择。中国和东盟互为最大贸易伙伴、最具活力合作伙伴，为中国和东盟地区乃至世界和平稳定和发展作出了重要贡献。目前，中国正同东盟一道，全面落实去年中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会共识，共建“五大家园”，积极筹划中国东盟自贸区再次提质升级，推动构建更为紧密的中国东盟命运共同体。

面对世界之变、时代之变、历史之变，李克强总理此访将进一步推动深化中国与柬埔寨、中国—东盟命运共同体建设，为地区乃至世界的和平稳定发展、推进构建人类命运共同体作出新的贡献。

(责编：艾雯、徐祥丽)