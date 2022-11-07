新华社上海11月6日电（记者邹多为、吴振东）蓝牙助听器、无导线心脏起搏器、康复互联网医院……6日，在第五届进博会现场，一大波更智慧、更人性、更普惠的老年人护理产品和适老化服务映入眼帘。

“2020年，中国银发经济总规模约5.4万亿元，占全球银发市场比重的5.56%，与中国老年人口占全球老年人口20%以上的比重而言，市场发展大有空间。”在虹桥国际经济论坛“全球老龄化机遇共享”分论坛上，国家发展改革委社会发展司司长欧晓理给出一组数据。

中国老龄化程度持续加深产生了更多需求，呼唤着更多创新。此次进博会，众多参展商瞄准“银发商机”，发布“健康好物”。

在医疗器械及医药保健展区，一款运用芯片技术、老人自控按钮即可操作的德国5G智能护理床可以实现智能辅助翻身，输液全程精准监控，心率、呼吸等体征实时监测。

漫步汽车展区，丰田展示了与清华大学联合推出的最新研究成果——5G智能移动医院。该车配备全自动尿液分析系统、全自动五分类血细胞分析仪、智能手提出诊箱等，并可与医院实时连线，共享检测结果，实现远程诊疗。

除了关注健康医疗，老年食品也成为参展企业的发力点。食品及农产品展区里，达能为中国消费者量身定制的中老年奶粉迎合了银发群体的口味和营养需要。

“中国老年人口规模大、增长快，老年产品和服务市场发展潜力巨大。”中国国际经济交流中心副理事长王一鸣说，随着老年人消费需求从“生存型”向“发展型”转变，消费层次不断提升，医疗健康、智慧家居、旅游度假、文化娱乐等产业将提质扩容，有效拓展国内需求，孕育经济增长新动能。

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