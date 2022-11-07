在意大利布雷西亚一所小学内，学生正在为“教育花园”的植物浇水。

“变动的意大利”网站供图

在巴黎露易丝·罗西耶美食与营养协会同当地几所学校共同组织的美食工作坊上，孩子们学习制作美食。

巴黎露易丝·罗西耶美食与营养协会供图

在韩国首尔一家幼儿园门口，摆放着小朋友们亲手种植的蔬菜。种菜盆边插着标签，写着种植蔬菜名称、种植时间和班级等信息。

本报记者 张 悦摄

比利时一所学校的小朋友在农场参观，进行劳动体验。

比利时布鲁塞尔英国学校供图

开展劳动教育，有利于儿童和青少年锻炼动手能力，培养劳动兴趣，形成热爱和尊重劳动的观念。一些国家在学校和家庭中加强劳动教育，注重参与和体验，通过种植菜园、烹饪食物、手工制作、修理器械等丰富的形式，提高儿童和青少年解决实际问题能力，引导他们在实际劳动中发现自己的职业兴趣和发展方向。

意大利——

“把耕种体验当成运营小企业”

本报记者 谢亚宏

位于意大利米兰北郊的皮齐戈尼创新小学是闹市中的一片绿洲：校园拥有1.5万平方米室外场地，其中有8000多平方米农场。农场里，种植着蔬菜、玉米、小麦等各类农作物，鸟舍、兽栏和池塘里则栖息着孔雀、鹅、驴子等30多只动物。

这片美丽的农场有着悠久的历史。上世纪初，学校创始人朱塞佩娜·皮齐戈尼与一群志同道合的学者秉持通过劳动激发儿童创造力的信念，建设包括农场在内的校园。直至今日，农场的日常运行均由老师带领学生完成。

据学校校长安娜·特蕾莎·费里介绍，所有50多个班级以签订协议的形式“租用”农场内的土地，大家一起决定种植的作物，作物名称以及播种、收获的时间都将在学校公示。此后，每位学生都要参与班级所属农田的日常维护，如浇水、施肥、除草等，还需要定期投喂农场内的动物。在作物收获后，学生们将在校内组织销售，最终所有收入以及之前的预算将一同被记录下来。寒冷的冬天，学生们可以继续在温室中种植作物。“孩子们在与大自然的接触和劳动中不断学习，有人甚至发展出了‘创业理念’，把耕种体验当成运营小企业。”特蕾莎·费里表示。

农场劳作带给学生们不一样的体验。学校教师露琪亚·萨科表示，定期连续的劳动让学生们提高了自律性和计划性，“孩子们知道了播种后无法马上收获，为了让作物顺利成长，他们需要连续数月不断收集动物粪便和落叶堆肥。也正因如此，他们体会到农民的艰辛，培养了珍惜食物的意识，即使是在食堂里实在吃不下的剩饭，他们也会收集起来作为动物的饲料。”

教师伊琳内·乔维诺分享了自己的教学经验：“在我们学校，课堂与户外教学是相结合的。在课堂上讲解一些概念，如生物和非生物之间的区别，我不会阅读书本上的定义，而是让学生们观察山羊和石头之间的区别。”实际上，小学的许多课程都直接在田间地头展开，学生们在农场学习专有名词和普通名词的区别、丈量农田面积、了解种子发芽的过程等。

劳动教育引起更多共鸣。意大利米兰市政府专门编制了指导学校开设劳动课程的手册。目前仅米兰市就有100多所学校开设了“教育花园”，通过劳动培养儿童的动手能力。

比利时——

“重视对孩子实用技能和兴趣爱好的培养”

本报记者 张朋辉

“经过一个学期的学习，学生们不仅学会了拌沙拉、烤鸡腿、做蛋糕，还知道了珍惜食材、保护环境，我觉得这是一个成功的劳动课程。”比利时布鲁塞尔一所小学的烹饪老师安琪拉告诉记者。

安琪拉开设的课外烹饪课，小学各个年级均可报名，名额十分抢手。上课时，学生们穿着围裙列队进入“课堂”——学校的餐厅操作间。洗菜、调料、使用烤箱……学生们干起活儿来有板有眼。

“我们的课程简单易学，重在学习食物制作、提高动手能力。老师只需要做好引导，孩子们在集体学习的氛围中，自理能力有了很大提高。”安琪拉说。

暑假里，比利时的很多中小学都开设了托管班。托管班里，烹饪、编织、雕塑等是较为常见的内容。这类劳动课与足球、艺术等课程一样，受到学生们的欢迎。

在课堂之外，学生还有机会参与社区劳动和志愿服务。在比利时的马术俱乐部、果蔬销售点、大型活动场所等地，经常可以看到学生们的身影。在参与社区劳动中，他们不仅提高了劳动技能和动手能力，也增加了生活体验和对社会的了解。

家庭也是开展劳动教育的重要一环。在比利时，经常可以看到家长带着孩子一起在车库洗车、修车，进行大扫除、铺地砖，甚至装修房屋等。类似修车等劳动具有一定的专业性，但是得益于从小学习、探索、积累经验，很多孩子修汽车也是有模有样、毫无怯色。当然，比利时人工成本很高，这也是很多家庭愿意投入更多时间学习劳动技能的重要原因。

记者的房东克里斯蒂娜·科斯夫妇是典型的比利时人，每次房屋出现下水道堵塞、电器故障等问题，都是夫妻二人自己上门检查，一般的情况都能搞定，实在是解决不了，才会请专业维修工人。刚搬到公寓时，下水管出现故障，记者请克里斯蒂娜上门维修，她一进门，放下带来的工具箱，打开一看，里面各类扳手、铁钳、螺丝等工具和零件一应俱全。克里斯蒂娜从事金融工作，但是对于维修十分在行，不管什么问题都略知一二。她介绍：“对于小故障，比利时家庭一般都能自己解决，预约专业人士耗时费力，价格也不便宜。自己掌握维修技巧，随时都可以解决问题。”

比利时重视劳动教育，也重视职业教育。学生最早从14岁开始就可以转向职业教育方向，有不少学生就是在学校或者跟父母从事劳动的过程中萌生了对某项技能的兴趣，做出了人生规划。当然，在职业教育中取得一定学历资格的人，也可以重新申请大学，接受进一步教育。

沙勒罗瓦劳动大学、埃诺省农业与农业工程中心都是比利时知名的职业学校，这两所学校分别提供工业、农业相关的职业课程。学生除了在课堂上学习劳动技能，还会参加实地劳动。比利时农业专家弗朗索瓦·塞尔内尔就曾在埃诺省农业与农业工程中心的农场学习、工作、居住多年，先是作为学生，后来成为中心的教师和研究人员。在他看来，“比利时劳动教育有着深厚的传统，这源于学校和家庭都重视对孩子实用技能和兴趣爱好的培养。”

韩国——

“这是我种的西红柿”

本报记者 马 菲

在韩国首尔市的一所幼儿园，小朋友们正在老师的指导下给菜园浇水。“这是我种的西红柿，现在已经长这么高了。”一位小朋友自豪地对记者说。幼儿园老师李智友介绍，幼儿园里专门开辟了一块菜地，小朋友们在老师的指导下亲自播种、浇水等，观察植物生长。蔬菜成熟后，老师还会分给小朋友品尝，让他们体会收获的快乐。

“除了在幼儿园里种植蔬菜，老师们还会带领小朋友到农田参加插秧、摘葡萄、挖土豆等各种劳动。”据李智友介绍，除了做农活，老师们还会让小朋友收拾散乱的玩具、餐后将餐具放到固定的位置，通过这些力所能及的劳动，培养小朋友良好的生活习惯，“简单的劳动有助于儿童的智力成长和全面发展”。

韩国政府2012年颁布了《儿童劳动精神涵养教育手册》，系统指导幼儿园教育工作者开展劳动教育。手册中的一项调查数据显示，韩国62.2%的受访上班族不满足于现在的工作岗位，对劳动的错误认知可能引发赌博、劳动欲望下降等社会问题。因而，有必要从儿童时期开始培养对工作和职业的正确认识。

从小学到高中，韩国各级学校对不同年龄段的学生因材施教，通过漫画、动画片、短视频、教科书等不同形式，向学生讲述劳动是什么、劳动的重要性、如何通过劳动提升自己以及尊重他人劳动和职业等观念。

近年来，韩国各地方政府也通过多样化的方式加强对儿童的劳动教育。2012年以来，首尔市政府积极推广城市农业，其中面向儿童的城市农业教育效果显著。孩子们在大自然中玩耍，通过种植和栽培植物的过程，认识环境和珍惜粮食。为满足学校不断增加的农业教育需求，首尔市政府提供了政策支持。如首尔市内的大中小学在校内开垦小菜园，开垦相关费用将全部由首尔市政府补贴。

首尔市还建立了相关的教育基地，用于集中组织实施儿童农业教育。首尔市江南区政府早在2003年就在辖区内的良才川附近开辟了“水稻见习场”，每年5月份会组织儿童参加插秧体验活动，10月份组织收割体验活动。首尔市阳川区政府在2019年正式开放阳川城市农业公园。公园内配备专业的农业老师，手把手教孩子们从事简单的农活。除了正规城市农业教育外，这里还根据季节开展插秧、割稻、蔬菜种植、昆虫观察等生态体验活动。

作为首尔市促进城市农业的专门机构，首尔农业技术中心开设了多种专门针对少年儿童的城市农业培训和体验项目。今年该中心还专门挑选一所中学，在校内开垦菜园，对有兴趣的中学生进行校内专业性的农业培训。农业技术中心希望通过这种方式让参加培训的学生可以将农业相关工作作为自己未来的职业选择之一。

澳大利亚——

“一次要放几粒种子？”

本报记者 陈效卫

“一次要放几粒种子？两粒种子之间是几厘米？挖这么深可以吗？”在澳大利亚首都堪培拉北部的甘加林小区，7岁的塔妮一边耐心地在一棵树下挖土，一遍不停地问着现场指导的父亲坎贝尔。坎贝尔告诉记者，这是澳大利亚小学花园教育劳动课的延伸，小塔妮对植物非常感兴趣，便把自家门前树下的这块空地当作试验田，种起了当地常见的虞美人花。

在澳大利亚，很多小学都有小花园，作为教学和劳动实践基地。学生们在这里播下花卉和蔬菜的种子，轮流管理照料——浇水、拔草、除虫。通过这样的活动，学生们可以观察植物的生长，描述和研究其变化，既锻炼了身体、增长了见识，也美化了环境。坎贝尔告诉记者，小塔妮熟悉很多植物，如石楠、秋英、蜡菊、金槌花、龙须海棠、袋鼠爪花等，是打理自家门前草坪和后院的好帮手。

作为劳动教育的重要内容，澳大利亚在学校花园的基础上，近年来又推出了“斯蒂芬妮·亚历山大厨房菜园国家计划”，不仅具有实用性和可操作性，而且重视从娃娃抓起。如对于3—6岁的儿童，幼儿园和小学帮助他们在认识植物的根、茎、花、叶、果的基础上，根据不同季节蔬菜水果的生长情况，学习制作菜谱；同时孩子们可以掌握初步的生态学知识，如病虫害防治、雨水收集再利用等。10岁时，学生需要设计和建造小型温室，了解作物的生长条件等。

通过建立厨房菜园，孩子们在播种、收获、烹饪、分享新鲜食材的过程中，理解了食物的来源，获取了宝贵的知识。长期从事可持续发展教育的澳大利亚联邦大学莫妮卡·格林博士指出，像在菜园种植蔬菜这样的劳动教育培养了孩子们观察、思考、自己动手解决问题的能力，对于将来做家务、找工作和做研究皆有好处，可以令他们终身受益。

澳大利亚劳动教育具有多个明显的特色。重视实用型人才的培养。1989年该国教育理事会通过了《霍巴特宣言》，在确立的教育十大目标中有四大目标专注于加强劳动技术教育。如初一开设家政和手工，初二和初三开设木工、金工、农业机械、畜牧业等。学生们可根据个人兴趣，从中选修一门或多门课程。高中劳动技术科目也具有职业教育性质，为学生未来职业规划提供支持和指导。

具有明确的技能目标。要求初中学生初步掌握农业机械的操作、拆装和保养，对观察的对象能进行准确的记录、描绘和制表，并能从事简单的设计工作。在手工教学中，初中生还需要学会使用虎钳、锤子、刨子、凿子等工具以及一些机械设备。

把安全放在第一位。所有中学都禁止将金属浇铸、树脂浇铸、电镀等技术以及玻璃纤维强化塑料、聚氨酯泡沫塑料等材料列入教学范围。在课外教学实践中，教会学生辨认和警惕毒蛇、毒蜘蛛等危险物种，既培养了学生的劳动能力，也增强了他们的安全意识。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)