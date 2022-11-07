本报记者 杨 晔

越南首都河内一处居民区的卖场内，人群熙熙攘攘，同塔的荔枝、老街的山茶、大叻的芒果、芹苴的红毛丹……琳琅满目的农产品摆满货架，卖相喜人。大门口停满了前来批发水果的货柜车。这是近期越南农业和农村发展部联合当地政府不定期举办的集市，主要推销越南特色农产品。其中，已取得越南农产品地理标志保护的产品备受民众喜爱。越南知识产权局表示，这些产品受到消费者欢迎，表明人们对它们的原产地、声誉和质量有着充分的信心。

为了便利地方推广当地土特产，越南政府对相关产品采用地理标志保护，不仅制定了相关的知识产权保护政策，还与地方部门合作开展多个知识产权发展计划和项目。当前，越南具备自主知识产权的相关农产品及品牌数量不断增加，大米、咖啡、无鳞鱼、芒果、火龙果、荔枝等部分产品获得地理标志保护，极大提升了国际市场知名度和附加值。

越南科技部知识产权局表示，拥有地理标志保护产品较多的省份将继续保持和提高产品数量和质量，建立和运用食品安全管理体系，确保严格按照标准程序生产，并运用先进生产技术等。以同塔省为例，该省作为越南重要的优质稻米产区，每一亩稻田都被编入水稻种植区代码，并全部使用从植物中提取的有机肥料。政府专门派遣农技专家进行定期测试，将水田的pH值保持在6左右，这样既能节省30%的施肥量，还能保证出产的有机大米达到最优级别。经过多年政策支持和产学研投入，同塔大米的国际知名度不断上升。同塔省农业和农村发展厅表示，该省正加紧推进农产品种植区代码划定工作，在全省范围推广有机耕种，逐步取代化学肥料。

在加强地理标志保护的同时，越南政府近期还审批通过《2021—2030年国家绿色增长战略行动计划》，大力推动农业向生态、循环和低碳方向转型，将有机肥料在肥料总生产和消费量中的占比提升至30%以上，进一步提升农产品国际竞争力。今年9月，越南政府成立国家绿色增长委员会，全面负责推进包括绿色农业在内的绿色产业发展相关工作。

（本报河内11月6日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 14 版）

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