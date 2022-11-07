国际社会清楚认识到，美国等少数西方国家借涉疆问题对中国发起无端攻击，是在挑战国际关系基本准则和国际公平正义，是对各国共同利益的严重挑战

日前，针对美国等少数西方国家在第七十七届联合国大会第三委员会借涉疆问题对中国进行无端攻击抹黑，近百个国家发出正义之声，表达对中国正当立场的理解和支持，强调各方应恪守联合国宪章宗旨和原则。联合国平台形成的这一强大正义声势充分说明，公道自在人心，国际社会特别是广大发展中国家反对将人权问题政治化，美国等少数西方国家借涉疆问题抹黑打压遏制中国的图谋绝不会得逞。

上个月，美国等少数西方国家在联合国人权理事会第五十一届会议期间借涉疆问题造谣生事，炮制出一份所谓决定草案，企图利用联合国人权机构干涉中国内政，遭到人权理事会多数成员特别是广大发展中成员的强烈反对。这些国家不甘心在日内瓦的失败，又到联大三委平台上挑衅滋事，失败结局是注定的。古巴代表66个国家做共同发言，反对搞人权问题政治化和双重标准，反对以人权为借口干涉中国内政，主张各方应恪守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国人民根据国情自主选择发展道路的权利。另有30多个国家以单独发言、联合致函等方式支持中国。事实再次说明，维护国际公平正义是绝大多数国家的共同诉求。

美国等少数西方国家在涉疆问题上的挑衅一再遭遇失败，是因为这些国家散布谎言、蛮横打压他国，其行为完全是非正义的。这些国家无论如何包装其制造的涉疆谎言，都改变不了新疆人权事业取得历史性进步的事实真相，都掩盖不了其借涉疆问题破坏中国稳定、阻挠中国发展的阴险图谋。中方在本届联大三委多次全面介绍中国在促进和保护人权方面所作努力和取得的巨大成就，得到绝大多数国家的充分肯定和赞赏。中国坚持走中国人权发展道路，积极参与全球人权治理，推动人权事业全面发展。中国坚定弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为人类文明进步作出重要贡献。中国的发展进步和责任担当，是任何国家、任何人都抹黑不了的。

美国等少数西方国家在涉疆问题上的挑衅一再遭遇失败，是因为这些国家在人权问题上变本加厉搞双重标准，充斥着虚伪和霸道。这些国家热衷于借所谓人权问题攻击抹黑他国，却对自身的人权劣迹装聋作哑。它们对自身在阿富汗、伊拉克、叙利亚等国制造的人权危机不闻不问，甚至对其国内人权状况频频亮起的红灯熟视无睹。当前，美国通胀率居高不下，能源危机蔓延，社会治安恶化，政治极化和社会撕裂进一步加剧，普通民众生活愈发困难，政客们却一方面以党派划界相互攻讦，助长美国社会对立，一方面在国际社会搞价值观对抗和选边站队，破坏全球团结合作。如此双重标准，如何取信于国际社会？

国际社会清楚认识到，美国等少数西方国家借涉疆问题对中国发起无端攻击，是在挑战国际关系基本准则和国际公平正义，是对各国共同利益的严重挑战。当今世界，恃强凌弱、巧取豪夺、零和博弈等霸权霸道霸凌行径危害深重，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重，人类社会面临前所未有的挑战。面对充满不确定性的世界，维护国际关系基本准则，维护国际公平正义，维护真正的多边主义，是国际社会特别是广大发展中国家的共同诉求。

美国等少数西方国家将人权问题政治化和搞双重标准的拙劣表演，世人早已看清看腻。奉劝这些国家放下“教师爷”的架子，停止借人权问题搞政治操弄、造谣抹黑和遏制打压。这些国家真正应该做的是，深刻反省自身存在的严重人权问题，深刻检讨自身给别国制造的人权灾难，回到合作对话的正确轨道上来，切实为国际人权事业发展发挥正向作用。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 14 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)