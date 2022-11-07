本报记者 黄培昭

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面对气候变化带来的挑战，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会备受瞩目。国际社会尤其是众多发展中国家强烈呼吁发达国家兑现承诺、承担应对气候变化的应负责任。本届大会旨在团结各方，推进落实承诺，推动全球应对气候变化进程。

《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十七次缔约方大会（COP27）11月6日在埃及海滨城市沙姆沙伊赫开幕，会议将持续至11月18日。《公约》秘书处表示，本届大会将聚焦“落实”，期待各国通过立法、政策、项目等途径表明本国如何落实《巴黎协定》。联合国秘书长古特雷斯近日在社交媒体上表示，COP27需要为推动落实针对当前气候挑战的解决方案迈出实质一步。

气候挑战愈加严峻

当前，全球疫情反复延宕，国际形势复杂多变，各种因素叠加交织，气候变化挑战愈加严峻。联合国环境规划署在会议前夕发布的一份报告中指出，非洲之角多年干旱，南亚出现前所未有的洪涝灾害，北半球夏季酷热难耐……这都表明全球气候风险正在增加。

世界气象组织近日发布的报告显示，过去30年间，欧洲气温的上升幅度超过全球平均水平的两倍。格陵兰岛冰盖正在融化，导致海平面加速上升。2021年，欧洲地区洪水、风暴等灾害导致数百人死亡，直接影响50多万人，造成超过500亿美元经济损失。报告指出：“随着全球变暖趋势的持续，异常高温、野火、洪水和其他气候变化现象将对社会、经济和生态系统造成影响。”

联合国教科文组织11月3日发布《世界遗产地冰川报告》称，受气候变化影响，到2050年，位于全球各地的世界遗产地冰川有1/3将消融。目前，世界遗产地冰川每年消融量几乎相当于法国和西班牙年度用水量的总和。“为了保护剩下的冰川，无论如何都要限制气温上升。”联合国教科文组织警告称，要将全球平均气温较工业化前水平升幅控制在1.5摄氏度以内，按照当前的减排趋势是无法实现的。

法新社报道说，随着全球变暖带来的海平面上升，埃及海滨城市亚历山大正在遭受海水的侵蚀。专家预测，到2050年亚历山大将有30%的面积被海水淹没，1/4的人口不得不重新安置，约19.5万人将因此失业。埃及开罗大学生态学教授哈桑对本报记者说：“全球面临的气候挑战愈加严峻，其造成的冲击也将持续相当长时间。携手应对气候变化迫在眉睫。”

呼吁认真履行承诺

联合国政府间气候变化专门委员会近日发布一系列有关气候变化减缓和适应的报告警告称，如果所有行业不立即开展深入的减排工作，就不可能将全球平均气温较工业化前水平升幅控制在1.5摄氏度以内。

应对气候变化问题刻不容缓。各方希望在COP27上达成共识，通过推动气候融资，加强国际合作，维持应对气候变化在国际事务中的优先地位等，促进具体行动计划落地生根。本届气候大会主办国埃及提出“共同实施”的口号，呼吁各国将此前为应对气候变化所做的承诺从口头落实到行动上。埃及外长兼COP27主席舒凯里说，各方应把更多注意力放到如何全面落实《巴黎协定》、认真履行为应对气候变化做出的承诺上来，秉持多边主义理念，避免外部环境对气候谈判的影响。

中国生态环境部应对气候变化司司长李高认为，COP27应当倡导各方将已经提出的国家自主贡献目标转化为有效的政策、扎实的行动、具体的项目，而不是现有的目标还没有落实又急于提出新目标。他说，COP27应着力推动相关工作取得实质成果，为明年在COP28达成有力度、可操作的全球适应目标奠定坚实基础。

哈桑认为，落实承诺比空谈新的承诺更有价值。他表示，联合国环境规划署的统计显示，超80%的《公约》缔约方实施了至少一项国家级适应气候变化的规划方案，这些方案正在得到不断优化，覆盖范围也在逐步扩大，“然而，具体落实情况并不尽如人意。”

急需采取强力行动

气候融资是本届大会关注的焦点之一。埃及首席气候谈判代表穆罕默德·纳斯尔表示，自2009年哥本哈根气候变化大会以来，发达国家一直未能兑现每年向发展中国家提供1000亿美元气候融资的承诺，这是一种倒退。哈桑认为，这已构成全球应对气候变化的“资金瓶颈”和“现实困境”。

联合国环境规划署发布的《2022年适应差距报告》指出：“随着全球气候影响的不断加剧，各方必须大幅增加帮助脆弱国家和地区适应气候变化的资金，并强化落实相应的各种行动。”古特雷斯强调：“到2030年，发展中国家在这一方面的需求将飙升至每年3400亿美元。然而，如今的适应支持还不到这个数字的1/10。最脆弱的人群和社区正在为此付出代价。这是不可接受的。”

11月3日，世界卫生组织召开新闻发布会，强调非洲之角的气候变化造成的健康危机正在延伸到包括吉布提、埃塞俄比亚、肯尼亚等更广大地区。干旱和洪水灾害致使这一区域4700万人陷入饥荒，并引发炭疽、麻疹、霍乱、黄热病、埃博拉等公共卫生事件。世卫组织突发事件防范和应对负责人帕特里克·奥提姆表示：“气温和气候条件的变化会导致一些埃博拉病毒宿主动物的迁徙。当这些动物栖息地遭遇旱灾，它们会迁徙到一些气候适宜的区域，而这些区域很可能是人类长期居住的地方。这就会造成动物与人类的交叉活动，导致这些区域的埃博拉疫情频繁出现。”

非洲是最易受气候变化影响的地区之一，也是适应气候变化能力较弱的地区。许多国家仍处在工业化初期，面临经济社会发展与应对气候变化的双重任务。多方呼吁发达国家的承诺不能成为空头支票，必须尽快补齐历史欠账，并制定新的集体量化资金目标。国际金融机构和气候融资平台也要降低融资门槛，保障气候资金对非洲公平可及。

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在本届气候大会开幕前再次呼吁，从COP27开始，各国需要采取强力行动和措施，来支持“格拉斯哥气候协议”中的强力言辞，从而增加适应投资，兑现资金承诺，取得实质成果。

（本报埃及沙姆沙伊赫11月6日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 14 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)