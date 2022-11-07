本报记者 邹 松

日前，由中国电力建设集团有限公司承建的坦桑尼亚新瓦米大桥通车（见上图，中国电建供图）。当天，坦桑尼亚各界人士聚集在此，共同庆祝这座期盼已久的中坦友谊“连心桥”顺利通车。一辆满载乘客的中巴车从桥面缓缓驶过，靠窗而坐的乘客兴奋地向窗外挥手示意。

新瓦米大桥位于坦桑尼亚滨海区，距坦桑尼亚第一大城市达累斯萨拉姆约130公里，项目包括大桥和连接道路两部分。离新瓦米大桥不远，就是钢结构的旧瓦米桥。建于1959年的旧瓦米桥只有约3.5米宽的单行车道，是从坦桑尼亚北部地区通往达累斯萨拉姆的必经之路。由于地处山区丘陵地带，又处在瓦米河河段最低点，途经旧瓦米桥的车辆都要顺山势而下1公里，再连续爬坡1公里，沿途的几处视觉盲区导致事故频发。

2018年，新瓦米大桥开工建设，今年4月实现合龙。大桥全长510米，为双向两车道沥青混凝土路面，总宽度11.85米。“这是今年坦桑尼亚第一个提前完工的大型基建项目，令人兴奋。”在通车仪式上，坦桑尼亚工程、交通和通信部部长马卡梅·姆巴拉瓦对中国建设者的专业能力和辛勤付出给予高度赞赏。他表示，桥梁项目对缓解该地区交通压力、促进人员流动、助力经济增长、提升城市形象等具有重要意义。“新瓦米大桥早一天通车，坦桑尼亚人民的生活就早一天得到改善。”

作为坦桑尼亚国家重点战略工程，新瓦米大桥顺利通车将促进坦桑尼亚各地区联动发展。新瓦米大桥项目外方监理埃曼纽尔·比莱表示，项目竣工打通了国家发展的“大动脉”——新瓦米大桥连接起坦桑尼亚北部、世界著名旅游胜地乞力马扎罗雪山和达累斯萨拉姆。通行效率的提升将大大缓解跨瓦米河的交通压力，也将彻底突破坦桑尼亚和肯尼亚两国最大港口间的运输瓶颈，带动当地农业、矿业、运输业等产业发展，经济和社会意义重大。

新瓦米大桥开工建设以来，大力推行属地化管理，为周边居民提供了500多个就业岗位，培养了一批基建领域技能人才。桥梁现场工程主管托马森·恩戈马努对中国建设者悉心传授技能表示感谢：“从最基础的现场安全培训，到混凝土施工的各个流程，我们的工人从大桥项目中学到很多技能，他们将成长为坦桑尼亚新一代的建设者。”

新瓦米大桥项目得到坦桑尼亚各界高度关注。坦桑尼亚国家公路局、坦桑尼亚卡车车主协会、坦桑尼亚乘客权益协会等机构一直热切期盼着大桥通车。坦主流媒体《每日新闻》在头版报道中称赞中国建设者在新瓦米大桥项目中的优异表现。姆巴拉瓦表示，坦桑尼亚总统哈桑非常重视国家大型基建项目，坦中两国的基建合作一直是此类项目中的样板工程。

中国驻坦桑尼亚大使陈明健表示，中坦双方在基础设施建设、发展援助等领域合作成效显著，中坦两国合作发展之路将越走越宽广。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 03 版）

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