本报记者 王骁波

“墨西哥高度重视中国国际进口博览会，自2018年参加首届进博会以来，每一届都积极参展。”近日，墨西哥驻华大使施雅德在接受本报记者采访时表示，墨西哥政府积极评价进博会，认为中方举办的包括进博会在内的一系列国际展会知名度高、参与者多，为商业合作和产品销售提供了大量机会。

施雅德说，中国是全球重要经济体，也是重要的国际贸易参与国。进博会为墨西哥企业向中国及其他亚洲国家消费者展示优质商品和服务提供了平台。进博会期间举办的一系列论坛，为与会者了解经济发展趋势和行业最新信息提供了契机。同时，进博会也是推广各国品牌、促进文化交流的窗口。

今年是中墨两国建交50周年。施雅德表示，两国自2013年建立全面战略伙伴关系以来，不断深化政治互信，政府间两国常设委员会等重要对话机制日益完善，贸易、投资、科技、旅游等各领域、多层次交流合作更加密切。

“中国是墨西哥重要的合作伙伴。”施雅德说，目前，中国是墨西哥第二大贸易伙伴、第三大出口市场；墨西哥是中国在拉美的第二大贸易伙伴。2021年，墨中双边贸易额创下历史新高，2022年延续了这一增长趋势。

“今年以来，墨西哥以主宾国身份参加了在重庆举办的中国西部国际投资贸易洽谈会，超过25家墨西哥企业参展。中国国际服务贸易交易会也为墨西哥企业推介商品与服务提供了平台。”施雅德认为，这些展会都是中国坚定奉行互利共赢的开放战略，加快构建新发展格局的实践案例。尽管新冠肺炎疫情对世界经贸联系造成一定冲击，墨方努力推动参与进博会的墨西哥代表团规模再上新台阶。

如今，牛油果、坚果、鱼粉、啤酒、龙虾等许多墨西哥产品颇受中国消费者青睐。施雅德表示，随着中国推进高水平对外开放，墨方正同中方一道更新和完善经贸合作协议，推动跨境电商合作，以进一步丰富进入中国的墨西哥优质商品种类，并逐步提升商品销量。

“中共二十大的胜利召开，不仅为中国指明了发展方向，也对全球发展产生深远影响。”施雅德说，随着中国经济规模不断扩大、国际贸易投资参与度持续提升，中国对全球的重要性与日俱增，是全球治理体系改革和建设的重要参与者。共建“一带一路”为全球互联互通作出了积极贡献。

“外贸和投资是墨西哥经济增长的主要来源，中国对墨西哥的重要性不断上升。双方在农业、渔业、制造业等领域深化贸易交往的同时，投资合作潜力巨大。”施雅德表示，“我们正着力推动中国合作伙伴在墨进行基建投资和电动车制造综合投资，尝试与中国大型连锁酒店加强合作，提升墨旅游基础设施水平。”

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)