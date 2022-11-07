只要秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，中德关系的大方向就不会偏，步子也会走得很稳

11月4日，习近平主席在人民大会堂会见来华正式访问的德国总理朔尔茨。习近平主席强调双方要始终从战略高度把握两国关系大方向，以建设性态度追求最大公约数，以开放心态促进务实合作，强调形势越是复杂困难，中欧就越要坚持相互尊重、互利共赢、对话合作，为新形势下发展中德关系和中欧关系明确了思路。

朔尔茨总理此次访问是中共二十大召开后欧洲领导人首次访华，也是其就任以来首次访华。习近平主席在会见时介绍了中共二十大主要情况，重点阐述了中国式现代化的实质意义。“中国始终以自身发展维护和促进世界和平，中国发展同世界发展相互交融、相互成就。中国将坚定不移推进高水平对外开放，坚持经济全球化正确方向，继续推动建设开放型世界经济，扩大同各国利益的汇合点。”习近平主席阐明新时代新征程上中国与世界的相处之道，充分展现中国继续推进与世界各国合作共赢事业的坚定决心。

今年是中德建交50周年，具有承前启后的重要意义。50载历程表明，只要秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，两国关系的大方向就不会偏，步子也会走得很稳。习近平主席高度重视政治互信，强调中德应该相互尊重，照顾彼此核心利益，坚持对话协商，共同抵制阵营对抗、泛意识形态化等因素干扰，强调中国对德政策保持高度稳定性连贯性，希望德方也奉行积极对华政策，实现两国互利共赢。朔尔茨总理表示，德方希望同中方保持沟通协调，更好维护地区和世界的和平与安全，强调世界需要一个多极化的格局，新兴国家的作用和影响值得重视，德方反对搞阵营对抗，政治家有必要为此负起责任。双方积极互动，加强沟通对话，有利于中德关系长期稳定发展。

过去50年，中德务实合作持续深化，双边贸易规模增长近千倍，服务了两国经济社会发展。正因为此，德国商界对朔尔茨总理此次中国之行充满期待。中共二十大为中国发展描绘了美好蓝图，中国着力推进高质量发展将为中德务实合作开辟更广阔的天地。双方在拓展传统领域合作潜力的同时，激活新能源、人工智能、数字化等新领域合作活力，就能继续做大共同利益的“蛋糕”。当今世界，单边主义、保护主义抬头，个别国家鼓吹“脱钩断链”，沉迷于构筑“小院高墙”，给本就困难重重的世界经济增添了新的风险。朔尔茨总理重申，德方坚定支持贸易自由化，支持经济全球化，反对“脱钩”，愿同中方继续深化经贸合作，支持两国企业相互赴对方开展投资合作。中德同为世界主要经济体，两国共同抵制保护主义，有助于维护全球产业链供应链稳定顺畅，为世界经济复苏增添动能。

发展好中德关系不仅惠及两国，对于中欧关系稳定发展也具有重要意义。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。习近平主席强调，中欧关系关乎全球格局稳定和亚欧大陆繁荣，值得双方努力维护好、发展好。中方始终视欧洲为全面战略伙伴，支持欧盟战略自主，希望欧洲稳定繁荣，坚持中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。中欧双方应加强在国际事务中的协调合作，共同为应对气候变化、保护生物多样性、促进粮食安全等全球性问题寻找解决方案。当前形势下，国际社会应该共同支持一切致力于和平解决乌克兰危机的努力。中方支持德方、欧方为劝和促谈发挥重要作用，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。

站在新的历史起点上，中方发展中德关系的初衷不变，同德方加强合作的真诚愿望不变，对中德共同办成更多有意义大事的信心不变。中德双方携手努力，进一步巩固政治互信、深化务实合作，推动中德、中欧关系取得新的发展，一定能为世界和平与发展作出更多贡献。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)