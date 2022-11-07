本报记者 高 乔

十月三十一日傍晚，湖北省宜昌市秭归县云台荒风力发电场，彩霞与风电机组相映成景。

郑 坤摄（人民视觉）

在党的二十大报告中，“新能源”“能源革命”“绿色转型”等关键词勾画出中国加快发展方式绿色转型、推进碳达峰碳中和的发展蓝图。今年3月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，为“十四五”时期加快构建现代能源体系、推动能源高质量发展提供总体蓝图和行动纲领。中国在新能源领域开足马力、快速发展的势头引发外媒关注。

“能源革命”引人瞩目

英国《金融时报》网站报道称，中共二十大强调了关于推动绿色发展以及深入推进能源革命的承诺。根据世界银行的报告，中国可以利用一些自身优势，包括中国在推进低碳技术方面的领先地位。中国风能发电和太阳能发电装机容量已分别占全球的1/3和1/4以上。中国已承诺将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。要达成这一目标，中国需要大力削减其煤炭需求。

俄罗斯“自由媒体”网站刊文称，中国在替代能源和新能源领域处于世界领先地位，它们在中国能源结构中的占比接近45%。

美国可持续能源领域新闻网站Electrek报道称，中国广东省潮州市将建造海上风电场，其规模巨大，预计发电量将比挪威所有发电厂的总和还要多。潮州市打算在2025年前启动总容量达4330万千瓦的海上风电场的建设。中国在2021年海上风电新增装机容量近1700万千瓦，比世界其他任何国家过去5年安装的都要多。可见，中国正大力、稳步发展风电，努力争取2060年前实现碳中和的目标。

中国推动“能源革命”的步伐引起全球关注，中国新能源汽车的飞速发展也令外媒瞩目。据日本《每日新闻》报道，中国已成为新能源汽车全球销量第一的国家，着力向国际社会展现积极推进“去碳化”的姿态。中国汽车工业协会的数据显示，2021年中国新能源汽车销量达352万辆，约为2020年的2.6倍，2022年预计将突破500万辆。

在新能源汽车产量飞速上升的同时，中国新能源汽车产业相关配套设施也在加速完善。据彭博新闻社网站报道，对中国广东的电动汽车拥有者们来说，“里程焦虑”已是过去的事了。近几年来，这个靠近香港的沿海省份建设了数万个公共充电桩，其电动汽车充电网络被认为是全国最大的。根据广东省统计局的数据，今年上半年该省新能源汽车销量增长了近151%。彭博新能源财经的分析报告称，截至2021年底，美国和欧洲共部署了11.29万个和44.2万个公共充电桩，而中国为115万个。这种差距将会越来越大。

配套政策有力支持

中国新能源发展何以马力十足？外媒从细节处寻找原因。西班牙《机密报》刊文称，中国将戈壁沙漠变成了风能和太阳能的农场。能源经济与金融分析研究所分析师西蒙·尼古拉斯指出，风能和太阳能发电项目在中国的大规模开展，得益于中国拥有全球领先水平的超高压和特高压等可远距离输电技术，中国在新能源领域上的探索领先全球。

日本《每日新闻》报道称，中国非常重视新能源汽车的普及。在制造业产业政策方面，新能源汽车已被列入重点发展领域。进军海外市场也是该政策的一部分。推广新能源汽车在应对气候变化方面有重要作用。中国积极推进节能减排并推广可再生能源，发展新能源汽车便是其中之一。

彭博新闻社网站报道称，根据中国国家发改委等部门今年早些时候联合发布的一份文件，政府计划到2025年建成能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求的充电基础设施体系。预计相关充电设备将由国家电网等国有电力公司、第三方公用事业企业以及电动汽车制造商安装。

据美国“电动汽车内幕网”报道，中国电动车在欧洲销量实现指数级增长的主要原因是中国产能巨大，且与发达经济体在质量和生产能力方面的差距不断缩小。几乎所有的欧洲、日本和韩国汽车制造商都在中国建有大型工厂。虽然中国制造的汽车主要用来满足国内需求，但也能够向其他市场出口。这只是中国电动汽车浪潮的开始。中国在电动汽车领域比西方处于更有利的位置。他们有更大的生产能力和更多来自政府的支持。

美国《纽约时报》报道称，当其他电动汽车市场仍严重依赖补贴和财政激励时，中国已进入新阶段：消费者根据功能和价格来权衡电动车与汽油车的优劣。中国经过十多年的补贴、长期投资和基础设施支出，为其电动汽车市场自立奠定了基础。汽车业咨询公司中国汽车洞察总经理涂乐表示：“在中国，电动汽车已发展到了价格竞争、功能竞争的阶段。它与补贴没关系了，市场接手了。”

领先技术惠及全球

如今，中国新能源汽车在海外市场也大受欢迎，多国媒体注意到中国新能源汽车的竞争优势。据韩国《东亚日报》报道称，中国制造的电动大巴已经在韩国站稳脚跟。今年1—5月，韩国共售出757辆电动大巴，其中331辆为中国制造，中国电动大巴在韩国市场的占有率接近44%。在2021年注册的1276辆电动公交车中，有424辆是中国制造的。“‘中国制造’占据韩国电动公交车市场半壁江山的时代即将到来”，韩国一家汽车制造商负责人这样分析。

据美国“电动汽车内幕网”报道，在欧洲，中国产电动汽车是最受欢迎的电动汽车之一。中国制造的电动汽车占2021年欧洲登记的纯电动汽车的近15%，份额仅次于德国，领先于法国等欧洲国家。“欧洲运输与环境联合会”（T&E）发布报告显示，中国汽车制造商正寻求在欧盟站稳脚跟。T&E估计，今年上半年，中国制造的电动汽车占欧盟纯电动汽车销量的5%，到2025年可能会占据18%的市场份额。比亚迪、长城和蔚来等品牌将很快成为欧洲街头车流的一部分。

中国在新能源领域的领先技术，正通过“一带一路”建设惠及更多发展中国家。据巴基斯坦可持续发展政策研究所发布的报告，新能源交通的发展将为绿色低碳转型作出贡献。通过在公共交通领域推进新能源替代方案，巴基斯坦的城市交通运行效率将极大提升，道路拥堵问题将得以缓解，乘用车平均碳排放量、城市尾气排放量都将下降，可谓一举多得。巴基斯坦拉合尔管理科学大学教授奈维·阿尔沙德说，随着巴基斯坦电力基础设施不断完善，新能源交通的能源利用效率高、运维成本低优势正不断显现。在这一领域，中国企业技术领先、经验丰富、解决方案性价比高，成为助力巴基斯坦新能源交通发展的中坚力量。

尼泊尔“安纳普尔纳快报”网站刊文称，中国在环保领域已取得巨大进展，是全球新能源领域的引领者，是全球最大的清洁能源生产国。中国的森林覆盖率从20世纪80年代的12%增长至目前的23%，在电动汽车、列车和公交车的制造与使用方面领军世界。与此同时，中国积极融入全球经济，保持与其他国家的友好关系，负责任、热爱和平的大国声誉与日俱增。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)