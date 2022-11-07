新华社北京11月6日电 题：携手并进 合作共赢——金秋中国系列外交活动观察

新华社记者许可、马卓言

党的二十大胜利闭幕后不久，多国政要接踵访华，第五届中国国际进口博览会、《湿地公约》第十四届缔约方大会如期举行……时值金秋，中国外交一系列重要活动吸引世界目光。

当前，世界百年未有之大变局加速演进。在元首外交引领下，新时代的中国胸怀天下、立己达人，同各方深化交往、携手并进，中国特色大国外交在新征程上展现新气象。

新征程新起点 外交开启新局

10月30日至11月4日，一周之内，越南、巴基斯坦、坦桑尼亚、德国四国领导人先后到访北京。欢迎仪式、会见会谈、见证合作文件签署……一系列外事活动密集进行。

这一轮来访，创造多个“首次”——越共中央总书记阮富仲在越共十三大后首次出访选择了中国；巴基斯坦总理夏巴兹、坦桑尼亚总统哈桑、德国总理朔尔茨均是就任后首次访华。

中国国际问题研究院副研究员苏晓晖说，在党的二十大胜利举行后，多国领导人密集访华，体现出国际社会对中国发展的密切关注，反映了各国同中国深化交往互动的普遍愿望。

在会见会谈中，习近平总书记向来宾介绍二十大情况，阐述中国式现代化的意义，传递中方继续积极推动构建人类命运共同体的明确信息：“中国特色社会主义道路是符合中国实际、反映中国人民意愿、适应时代发展要求的”“中国将继续坚持对外开放基本国策”“中国式现代化既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色”“中国始终以自身发展维护和促进世界和平，中国发展同世界发展相互交融、相互成就”……

外方领导人对习近平总书记的介绍表示感谢。阮富仲说，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国一定会实现中共二十大确定的目标任务，为地区和世界作出新的积极贡献；夏巴兹说，相信习近平主席的远见卓识不仅将继续领导中国创造更加辉煌的成就，也将引领世界走向更加光明的未来；哈桑说，坦方视中国为真正的最重要的朋友，愿意做永远值得中国信任的伙伴；朔尔茨说，中方在很多全球性问题上发挥着重要作用，德方希望同中方保持沟通协调，更好维护地区和世界的和平与安全……

真诚友好的交流收获了沉甸甸的果实。中越发表《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》；中巴就高质量共建“一带一路”、落实全球发展倡议和全球安全倡议等达成广泛共识；中坦将双边关系提升为全面战略合作伙伴关系；中德就双方关系和共同关心的重要问题进行深入沟通……

“党的二十大明确提出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是走和平发展道路的现代化，中国将同世界各国携手共进、合作共赢。”中国人民大学经济外交研究中心主任李巍说。

深化外交布局 拓展伙伴关系

此轮来访的国家中，有“同志加兄弟”的社会主义国家越南，有“好朋友、好伙伴、好兄弟”周边邻国巴基斯坦，有来自非洲的发展中国家坦桑尼亚，有来自欧洲的西方发达国家德国。

“中国坚持广交朋友、不断拓展‘朋友圈’的做法没有变；在国际形势复杂多变的背景下，中国同各国深化合作、实现共赢的大方向没有变。”苏晓晖说。

党的二十大报告指出，中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，推动构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，致力于扩大同各国利益的汇合点。

促进大国协调和良性互动，推动构建和平共处、总体稳定、均衡发展的大国关系格局；坚持亲诚惠容和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深化同周边国家友好互信和利益融合；秉持真实亲诚理念和正确义利观加强同发展中国家团结合作，维护发展中国家共同利益……中国全方位、多层次、立体化的外交布局不断完善。

从同阮富仲会谈时双方一致表示“巩固传统友谊、加强战略沟通、增进政治互信、妥善管控分歧”，到会见夏巴兹时指出“不断以中国新发展为包括巴基斯坦在内的世界各国提供新机遇”；从同哈桑会谈时指出“发展好中坦关系不仅符合两国共同和长远利益，也对推进构建新时代中非命运共同体有重要意义”，到会见朔尔茨时强调中德“在变局、乱局中更应该携手合作，为世界和平与发展作出更多贡献”……习近平总书记提出一系列重要主张，为中国同各方关系发展把舵定向。

这波金秋系列外交活动，在密集的双边交往中，蕴含着推进中国同相关地区整体关系发展的考量。

外交学院亚洲研究所所长郭延军表示，越南、巴基斯坦分别是中国在东南亚、南亚的重要邻国，越南是东盟的重要国家，双边互动既为发展中越、中巴关系规划前景，也为推动中国同这两个地区的关系发展、打造周边命运共同体注入强劲动力。

2013年，在访问坦桑尼亚期间，习近平主席提出中国同非洲国家开展合作需要秉持真实亲诚理念，如今这已经成为指导中国同发展中国家团结合作的基本政策理念。苏晓晖认为，此次中坦高层交流是真实亲诚理念的又一次生动演绎，充分体现了中国对非洲国家的重视与尊重，彰显了中国加强同发展中国家团结合作的诚意。

苏晓晖表示，中德关系的发展将对中欧关系稳定发展产生积极推动作用。德国总理在欧洲国家领导人中率先访华，中德领导人面对面直接沟通对话，既有力回击了“脱钩”谬论，也为欧洲其他国家同中国良性互动作了示范。

坚持开放合作 共享发展机遇

中国同相关来访国家就多个领域的务实合作达成广泛共识；进博会连续第五年在上海如约而至；《湿地公约》第十四届缔约方大会在武汉和日内瓦同步举行……透过金秋时节中国的系列外交活动，世界看到了一个坚持对外开放基本国策、坚定奉行互利共赢开放战略的中国，看到了一个不断以中国新发展为世界提供新机遇的中国。

阮富仲在访华期间表示，推动“两廊一圈”和“一带一路”倡议的进一步对接，进一步推动提升两国经济合作效果，在各领域营造新亮点；夏巴兹表示，“深化同中国各领域合作，从而更好实现自身发展”“愿同中方一道，持续推进高质量共建‘一带一路’”；哈桑表示，全球发展倡议有利于解决当前面临的全球性挑战，愿同中方一道积极落实；朔尔茨访华之际，100多家德国企业提出随访申请，最终12家企业入围……

“显然，无论是政治领导人，还是企业界人士，都对同中国合作的重要性有着清醒的认识。”郭延军说。

进博会已成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。“共享中国大市场机遇”“共享制度型开放机遇”“共享深化国际合作机遇”，习近平主席在第五届进博会开幕式上的致辞，发出共创开放繁荣美好未来的明确信号。

斯洛文尼亚前总统图尔克说，中国的对外开放承诺至关重要，在复杂多变的国际形势下，中国经济的开放性具有全球意义；所罗门群岛总理索加瓦雷表示，进博会为世界共享中国巨大市场带来历史性机遇；国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃说，解决当前世界发展难题，需要更多进博会这样的平台……

《湿地公约》第十四届缔约方大会的举办，则表明中国式现代化作为人与自然和谐共生的现代化，正为各国探索人与自然良性互动之路提供越来越多的中国方案、贡献越来越大的中国力量。“要凝聚珍爱湿地全球共识”“要推进湿地保护全球进程”“要增进湿地惠民全球福祉”，习近平主席在开幕式致辞中就共同推进湿地保护全球行动提出中国主张。

李巍表示，中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国。近期一系列重要外事活动，向世界展现了中国继续坚持对外开放、同世界合作共赢的决心和信心，彰显了中国以自身发展为世界创造更多机遇的胸怀与担当，将为全球发展注入更多确定性。

拥抱世界，才能拥抱明天；携手共进，才能行稳致远。踏上新征程的中国，将继续高举和平、发展、合作、共赢旗帜，向世界敞开怀抱，同各国一道开创人类美好未来。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)