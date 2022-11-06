人民网上海11月6日电 （记者陈尚文、曲颂）11月5日，第五届虹桥国际经济论坛《世界开放报告2022》发布暨国际研讨会在上海举行。发布暨研讨会由中国社会科学院世界经济与政治研究所、虹桥国际经济论坛研究中心主办。

据介绍，当天发布的《世界开放报告2022》主要内容包括：公布最新的“世界开放指数”，深入探讨各经济体开放的“合意度”、开放度的U形演进规律等全球开放相关的一般规律性问题；聚焦全球开放发展的新趋势、新特点，从世界格局演进、世贸组织改革与全球经济治理、区域贸易协定、全球制造业格局与产业链供应链韧性、金融开放、数字与绿色开放等领域进行深入剖析；总结中国过去10年的对外开放成就、进博会对促进高水平开放的示范窗口作用、中国在全球开放合作的作用与贡献。

“世界开放指数”是该报告的核心创新成果、最大特色和亮点，该指数通过测度各个国家和地区的跨境经济开放、社会开放和文化开放，包括开放政策和开放绩效，共计29项具体量化指标，对129个经济体2008年至2020年的开放度进行排名。“世界开放指数”自2021年首发以来，在社会各界获得热烈反响。《世界开放报告2022》今年首次公布了新冠肺炎疫情发生后各国开放情况，表明2020年的世界开放指数继续呈下降态势，世界开放政策和绩效双双微降。

与会人士就“世界开放现状和前景”等主题展开了广泛深入的研讨，为促进全球开放合作、支持世界经济复苏贡献智慧，并对《世界开放报告2022》未来的内容提出了建议。

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