新华社开罗11月6日电 （国际观察）多重挑战下 联合国气候大会有何看点

新华社记者

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会6日在埃及海滨城市沙姆沙伊赫开幕。过去一年，世界尚未走出新冠疫情阴霾，又遭遇乌克兰危机、能源危机、粮食危机、全球通胀和极端天气频发等多重挑战。在此背景下，本届联合国气候大会将聚焦哪些议题？

切实行动减缓升温

2022年，全球接连发生高温、暴雨、洪水、旱灾等自然灾害。欧洲遭遇创纪录的高温和热浪以及随之引发的干旱和森林火灾，巴基斯坦暴雨成灾导致三分之一国土变成泽国，飓风让美国成千上万户家庭损失惨重……

世界气象组织应用气候服务主管罗伯特·斯特凡斯基警告说，如果全世界再不采取紧急行动，类似高温、干旱、洪水等极端气候事件未来或成为常态。分析人士指出，如何凝聚政府、企业和公众力量，将承诺落实为行动，尽快减缓升温速度，实现将全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在２摄氏度之内、并努力控制在1.5摄氏度以内的目标，是沙姆沙伊赫气候大会讨论的重点。

埃及气候与环境专家、阿拉伯环境专家联合会秘书长马格迪·阿拉姆说，全球气候变化一旦造成了实质性破坏再采取行动就为时已晚，世界各国携手应对气候变化问题不是“可选项”，而是一个“必选项”。本次气候大会主办国埃及提出“共同实施”的口号，呼吁各国将此前对气候变化所做的承诺从口头落实到行动上。

资金问题既是全球气候治理的关键，也是制约发展中国家采取相应行动的最大障碍。阿拉姆说，全世界共同应对气候问题的一个关键是发达国家向发展中国家提供“适应基金”，现在对该基金的需求还在不断增加。然而，自2009年哥本哈根气候变化大会以来，发达国家一直未能完全兑现每年提供1000亿美元气候资金的承诺。在本届气候大会上，发达国家和发展中国家将再次为此展开激烈博弈。

关注非洲气候安全

许多人将本届大会定义为“非洲的气候大会”。非洲国家对全球变暖的“贡献”远不及发达国家，而受到的影响却远高于发达国家。埃及环境部长亚丝明·福阿德说，非洲国家排放量仅占全球的4%。非洲至今仍是全球贫困人口最多的大陆, 也是在气候变化面前最脆弱的大陆。

联合国报告显示，如果全球气温到2100年比现在上升3摄氏度，农作物歉收与干旱所导致的经济代价将比现在高5倍。由于干旱和荒漠化导致农田流失，叠加其他因素，不少非洲国家今年以来粮食供应紧张甚至面临中断的风险。“埃及位于地中海和红海之间，是受气候变化影响最大的国家之一。海岸被侵蚀、干旱等问题严重影响了埃及的粮食安全，一些农作物无法结出果实。”阿拉姆说。

埃及总统塞西在大会筹备期间多次表示，埃及希望发挥东道主的作用，在大会期间为非洲大陆的利益发声，助力非洲在应对气候变化问题上取得质的飞跃。

埃及外交部环境、气候与可持续发展司司长穆罕默德·纳斯尔介绍说，农业和粮食安全是国际社会今年面临的主要挑战之一，也是本届大会高度重视的议题。本届大会将举行有关气候变化和粮食安全问题的圆桌会议，提出关于农业、粮食安全和营养方面的倡议，并在多边谈判中优先考虑农业方面的应对举措。

加速推动绿色发展

分析人士指出，乌克兰危机升级，美国、欧盟对俄罗斯石油天然气出口实施制裁，不少欧洲国家被迫转而使用煤炭等传统能源，给全球减排带来损害。“北溪”天然气管道泄漏也增加了温室效应。

阿拉姆说，一系列事实证明，人们应当加快寻找替代能源，走上绿色发展道路。

虽然苦于资金和技术限制，许多发展中国家对于绿色发展的渴望仍非常强烈。埃及开罗大学教授瓦利德·贾巴拉说，绿色发展并不是一个替补选项，而是全世界限制碳排放、保护环境的一条不可替代的道路。

本届气候大会上，推动绿色发展，尤其是发达国家切实做到节能减排，并帮助广大发展中国家寻求绿色发展之路，将是一个重要话题。（参与记者：陈梦阳、沈丹琳、姚兵、段敏夫）

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