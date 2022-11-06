新华社东京11月6日电 通讯：“翰墨联通中日情”——旅日华人书法家晋鸥用书法促进中日文化交流

新华社记者郭丹

“日本汉字来源于中国，书法在日本一直很受欢迎。”5日，旅日华人书法家晋鸥在东京中国文化中心举办的“晋鸥来日30周年纪念师生书法篆刻展”上表示，“来日30年来，我通过书法、篆刻作品在日本传播中国文化，促进中日书画艺术交流，同时积极帮助在日华人加强传统文化学习，从书法中寻找文化之根。”

晋鸥1957年出生于浙江乌镇，1992年赴日留学。其间，他一边研习中国书法，一边研学日本书道，先后出版了《晋鸥书画篆刻作品选》《日本古印、古印谱研究史考》《激烈变化中的中国篆刻界》等著作。多年来，他在日积极参加各种大型文化展览并现场表演篆刻技艺，引发日本媒体大量关注。

2005年，晋鸥开办了艺术学院，同时传授书、画、篆刻三种技艺。“在日本，书、画、篆刻一般由三位老师分别教授，而我是一人同时教授三种技艺，并根据学生个人兴趣爱好因材施教。”这种混合教学模式在日本特色鲜明，短时间内就吸引了不少日本学生前来学艺。

松永一跟随晋鸥学习书法篆刻已近20年，这次展览上他的作品《篆刻四大神兽》被摆在显眼位置，四大神兽刻画十分传神，刻字也尽显功力。“我现在几乎每天都来学院，非常开心能学习书法篆刻和中国古典文化。”松永一对记者说。

黑川元伸跟随晋鸥学习也有15年。他告诉记者，15年前当他在报纸上看到晋鸥的篆刻作品照片后被震撼了，拿着报纸一路找到艺术学院拜师学艺。

除了传授书法篆刻等技艺，晋鸥还常“以书会友”。日本千野书道会会长铃木裕巳告诉记者，认识晋鸥10多年来，两人时常交流书法、诗词、语言，早已成为知己。

扎根日本30年来，晋鸥一直心系祖国，积极参与春节“迎春纳福”送春联、为武汉等地捐赠防疫物资、为迎接北京冬奥会送祝福等活动。2004年，他与几位旅日书法家共同成立“全日本华人书法家协会”，搭建更大交流平台，促进中国书法家与日本书法篆刻界深层次交流。

如今，他每月在东京中国文化中心开设公益书法教室，免费指导华侨华人学习书法。“此心安处是吾乡。书法不仅可以让人心安宁神，还可以让大家重温中国传统文化、寻找到心灵之根。”

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