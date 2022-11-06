人民网马瑙斯11月5日电 （记者吴杰）二十大系列宣传片、云展览、云演出、线下文化讲座、中国图书角……一组“文化大礼包”将中国文化和社会发展成就真实、立体、生动地展现在哥伦比亚解放者大学师生面前。11月4日，由中国驻哥伦比亚使馆、中外语言交流与合作中心、汉语桥俱乐部波哥大站等共同举办的哥伦比亚解放者大学首届中国文化周圆满落幕。4000多名线下及远程教学师生以多种形式和不同角度充分阅读中国。

10月28日，多姿多彩的《中秋奇妙游》于开幕式云演出上线，引发很大关注。杂技剧《钱塘锦绣》、交响音乐史诗《良渚》、民族音乐会《苏州好风光》和展现近十年各领域发展成就的30集二十大宣传片《解码十年》《拉美青年蹲点记》《新行当》《互鉴》以及纪录片《摆脱贫困》、云展览《新时代中国的非凡十年》《中国旅游扶贫案例图片展》等原拟分批上线，此时也纷纷突击上线，令广大师生目不暇接。

中国文化周系列海报。中国驻哥伦比亚使馆供图

国际关系学院教授西帕卡乌塔说，近日多国政要接连访华，希望与中国携手合作共同应对不确定的未来，中国的大国担当及引领作用正成为世界和平、稳定、发展之锚。

《新时代的中国非凡十年》云展览。中国驻哥伦比亚使馆供图

对外经贸专业学生穆希卡表示：“不可否认，中国是世界疫后经济复苏的增长点、动力源。看了系列宣传片《解码十年》和云展览《新时代中国的非凡十年》，对中国充满向往。”

信息工程专业学生蒙托亚表示：“最令人惊叹的是中国科技和数字的现代化，听了青年汉学家所做的《留学中国》《中国名城》等线下系列讲座后，我觉得世界的硅谷在中国，我要去中国留学，把中国最先进的科技带回国。”

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