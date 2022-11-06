新华社堪培拉11月5日电 专访：中国推动绿色低碳发展的能力和决心十分宝贵——访澳大利亚VRM Biologik生物技术公司总裁贝拉米

新华社记者岳东兴 白旭

澳大利亚VRM Biologik生物技术公司总裁肯·贝拉米日前接受新华社记者专访时说，中国推动绿色低碳发展不仅有意愿，而且有能力和决心，这是无价的。

多次到访中国的贝拉米表示，随着技术提升和发展理念的改变，他看到中国的生态环境不断改善。

他举例介绍说，山西一些地区曾经贫瘠的土壤中重新出现了本地蚯蚓；山东的一些有机种植项目不再使用化学肥料。“我们还目睹了各方齐心协力，不再对一些废弃的有机材料进行填埋或者焚烧，而是进行转化后再利用，不仅减少了相关再生产环节的碳排放，也有助减少对化肥和灌溉的依赖。我们在这些领域看到了一些重要进展。”他说。

据贝拉米介绍，VRM Biologik是一家澳大利亚生物技术公司，近年来参与了在中国开展的50多个项目，主要从事有机废弃物资源化、厨余回收加工、除臭工程、土壤及水污染改良修复等领域的技术服务。2020年，该企业与山西企业合作，包括对有机废弃物进行无害化处理，助力实现碳减排目标，推动绿色经济的循环发展。

中国共产党的二十大报告指出，必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。贝拉米表示，这为世界绿色低碳发展做出了榜样。“我们很高兴能在该领域与中方企业合作。”

他说，通过多个项目合作，中方伙伴严谨仔细的研究评估令他印象深刻。比如，在一次与中方伙伴的合作中，双方聚焦一个既要提高粮食产量、又要兼顾保障城市供水的循环经济项目。“大家在这些项目中合作寻找解决方案，展现了令人钦佩的学术勇气和意愿。”

今年是中澳建交50周年。贝拉米表示，两国经济有互补性，企业间在农业科技等领域合作潜力大。贝拉米说，在他去过的50多个国家中，“中国是最迷人的国家之一”。

(责编：燕勐、高歌)