新华社北京11月5日电 题：潮涌海阔再扬帆——新时代中国与世界共创开放繁荣美好未来

新华社记者乔继红 韩梁 何欣荣

潮涌海天阔，扬帆向未来。

11月4日晚，国家主席习近平以视频方式出席第五届中国国际进口博览会开幕式并发表题为《共创开放繁荣的美好未来》的致辞。这是习近平主席连续五年在这一场合发表重要讲话。

在党的二十大闭幕后我国举办的首场重大国际展会开幕式上，习近平主席再次向世界宣示中国主张——

“我们要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。”

洞察发展大势，引领时代潮流。新时代中国敞开胸怀，融通内外，坚定推动全球共同开放，在新征程上与世界分享新机遇，共谋新发展，一起向未来。

一诺千金，开放标识更加鲜明

11月2日拍摄的国家会展中心（上海）南广场。新华社记者方喆摄

上海西郊，美丽的“四叶草”前，火红鲜亮的数字“5”，向世界发出热情的进博之约。

连续5年，进博会如约而至，广聚四海宾朋。

“中国历来言必信、行必果。”在习近平主席亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动下，进博会这个国际贸易史上的创举，已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

当今世界正经历百年未有之大变局，世纪疫情、地缘冲突、经济低迷……国际挑战层出不穷，开放的意愿、合作的动能、发展的机遇比任何时候都显得珍贵。“当前国际发展处于关键十字路口，”联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘说，“我们比过去任何时候都更需要合作。”

巴基斯坦珠宝品牌彣莎连续五年参展进博会，从首届进博会的12平方米展位起步，到如今在上海开设旗舰店，销售额每年增长超50%。“我们企业的快速成长，是进博会国际影响力的最好证明。”彣莎珠宝总裁阿曼德说。

五年来，尽管遭遇新冠疫情等挑战，进博会从未停下前进的脚步，朝着“越办越好”的方向扎实迈进。

五年来，进博会展品更亮眼、样式更丰富、结构更优化，企业回头率、特装展率、首发首展数连年上升。前四届进博会，参展企业发布新产品、新技术、新服务超过1500项，累计意向成交额达2700多亿美元。第五届进博会，虽受新冠疫情等影响，参展的世界500强和行业龙头企业仍超过280家。

五年来，推动“展品变商品，展商变投资商”，中国经济的强大韧性和广阔市场展现巨大吸引力，“进博同款”产品、技术落地跑出加速度，科技创新孵化效能辐射全球。

“开放”一词，在习近平主席进博会讲话中出现逾百次。“开放是当代中国的鲜明标识”，深刻有力的话语，总具有穿越时空的力量。

言必信，行必果。习近平主席在进博会上宣布的扩大开放举措被逐一落实。从扩大进口促进消费、进一步降低关税，到建设海南自由贸易港，到自由贸易试验区改革创新不断推进，从外资准入持续放宽、营商环境持续改善，到推动高质量共建“一带一路”，中国践约履诺，彰显与世界共享发展机遇的博大胸怀，展现推动建设开放型世界经济的诚意与决心。

观往知来，开放发展共享机遇

2021年10月31日拍摄的国家会展中心（上海）（无人机照片）。新华社发（蒋中呈摄）

本届进博会，新设“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区，吸引众人目光。

一个个数字，一张张图片，一幕幕场景……十年奋进，十年开放。新时代非凡十年，中国取得历史性成就、发生历史性变革。

十年来，中国国内生产总值从54万亿元增长到114万亿元，稳居世界第二位。全社会研发经费支出从1万亿元增加到2.8万亿元，全球创新指数排名从第34位升至第11位——经济实力既实现“量”的跃升，也蕴含“质”的跨越。

“让中国大市场成为世界大机遇。”习近平主席引领中国向世界敞开机遇之门。

从“世界工厂”成长为“世界市场”“世界实验室”，中国为世界提供质优价廉丰富商品的同时，也为世界各国提供广阔的市场机遇、投资机遇和创新机遇。

爱普生（中国）有限公司董事长兼总裁深石明宏说，中国市场一直是爱普生的最重要市场之一，也是新冠疫情期间该企业在全球唯一保持业务增长的市场。

10月26日，全国首趟境内外全程时刻表中欧班列，从西安国际港站出发驶向德国杜伊斯堡，标志着“一带一路”上的“钢铁驼队”提高了运输时效，市场竞争力进一步增强。

2013年秋，习近平主席提出“一带一路”重大倡议。9年时间，已有149个国家、32个国际组织同中国签署200多份合作文件，涵盖世界上三分之二的国家和三分之一的国际组织。共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。无数“连心桥”“繁荣港”“幸福路”，在“一带一路”沿线国家铺展，让亿万民众的生活就此改变，生动展示了合作发展、联动发展所蕴含的巨大力量。

“不论世界发生什么样的变化，中国改革开放的信心和意志都不会动摇。”“中国人民张开双臂欢迎各国人民搭乘中国发展的‘快车’、‘便车’”，习近平主席多次向世界发出共谋发展的真诚邀约。

十年来，中国商品和要素流动型开放持续提升，成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易第一大国地位进一步稳固。

十年来，中国规则、规制、管理、标准等制度型开放深入推进，从2013年推出自贸试验区第一张外商投资准入负面清单，到2021年在海南推出第一张跨境服务贸易负面清单，再到多次修订《鼓励外商投资产业目录》，在放宽市场准入上“做减法”，在优惠政策上“做加法”，制度型开放水平不断提高。

十年来，中国对世界的贡献不断增大，经济总量占世界经济的比重提高7.2个百分点，达到18.5%，对世界经济增长的平均贡献率达38.6%，超过七国集团国家贡献率的总和。

习近平主席说过：“一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。”

当今世界，和平合作、开放融通、变革创新的潮流滚滚向前。新时代十年，中国始终致力于推进合作共赢开放体系建设，不断打造开放新高地，促进外贸创新发展，持续优化营商环境，深化双边、多边、区域合作，支持多边贸易体系，维护全球产业链供应链安全稳定开放，以中国新发展为世界提供新机遇。

共行大道，携手共创美好未来

11月5日，参观者在第五届进博会消费品展区参观新能源汽车搭载的电子产品。新华社记者张建松摄

可“共享”的智能储物柜、能快速查看使用状态的智能厕卫……在上海张江人工智能岛，威发系统（中国）有限公司入驻微软人工智能和物联网实验室后研发的“爆款”产品引人注目。

人工智能岛上生机勃勃的“开放创新生态圈”，基于开放合作、融通发展、协同创新的理念，恰是新时代中国与世界携手同行，打造共赢共享美好未来的生动写照。

举世瞩目的党的二十大胜利闭幕后，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程的中国，将如何与世界深度互动，能为全球经济发展带来什么，是国际社会关心的话题。

党的二十大报告指出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

“中国将推动各国各方共享中国大市场机遇”“中国将推动各国各方共享制度型开放机遇”“中国将推动各国各方共享深化国际合作机遇”——在第五届进博会开幕式上的致辞中，习近平主席再次向世界宣示中国扩大高水平开放的决心。

瞩望未来，中国推动高质量发展的脚步更加铿锵有力。围绕高质量发展，部署了构建高水平社会主义市场经济体制、建设现代化产业体系、全面推进乡村振兴、促进区域协调发展、推进高水平对外开放等战略，擘画了制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国等蓝图。“一切发展都与创新息息相关。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，中国具有很强的预见力，其强大活力体现在各个领域。

瞩望未来，中国将以海纳百川、立己达人的开放胸怀与大国担当，继续推动建设开放型世界经济。进博会、广交会、服贸会、消博会迎接四海宾朋，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，持续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》《数字经济伙伴关系协定》……借助中国大市场的巨大能量，中国进一步创造全球需求，培育发展动能，激发创新潜能。

瞩望未来，中国将始终积极推动开放合作，促进经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。以开放促合作、以合作谋发展，是中国始终如一的政策理念。中国始终坚持“拉手”而不是“松手”，“拆墙”而不是“筑墙”，坚决反对保护主义、单边主义，发出开放、合作、共赢的时代强音。

碧海长天，东风浩荡，新的发展宏图已然绘就，光荣与梦想的远征已经起航。站在新的历史起点上，新时代中国将秉持构建人类命运共同体理念，践行真正的多边主义，与各国携手同行，推动建设开放型世界经济，让开放为全球发展带来新的光明前程！

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