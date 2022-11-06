新华社北京11月5日电（记者刘新）记者从中国海警局了解到，为深化中越海警海上执法合作，共同维护北部湾海域安全稳定，11月3日至5日，中国海警4304、4302舰与越南海警8004、8003舰开展了2022年第二次北部湾联合巡航。

中国海警4304舰艇编队与越南海警8004舰艇编队沿中越北部湾分界线进行巡航（11月3日摄，无人机照片）。新华社发（骆天元 摄）

这是2006年以来中越海上执法部门开展的第24次联合巡航，对于深化两国海上执法合作，稳妥处置海上突发事件，维护海上生产作业秩序具有重要意义，已成为中越海警合作的重要载体和地区海上执法合作的样板。

下一步，中国海警将与越南海警继续加强沟通交流、开展务实合作，妥善处置海上突发事件，共同维护海上安全稳定。

中国海警4304舰艇编队与越南海警8004舰艇编队协同开展海上搜救演练（11月4日摄，无人机照片）。新华社发（骆天元 摄）

中国海警4304舰执法员在中越联合巡航期间使用信号旗对船只进行引导（11月4日摄）。新华社发（骆天元 摄）

中国海警执法员列队欢迎越南海警舰艇参加北部湾海域联合巡航（11月3日摄）。新华社发（骆天元 摄）

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